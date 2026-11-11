Două rachete rusești de tip Banderol au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova

1 minut de citit Publicat la 10:13 11 Noi 2026 Modificat la 10:17 11 Noi 2026

Două rachete rusești de tip Banderol au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova. FOTO Facebook Ministerul Apărării din Republica Moldova

În timp ce Rusia lansa noi atacuri masive asupra Ucrainei, Sistemul Național Integrat de Monitorizare din Republica Moldova a înregistrat miercuri intrarea în spațiul aerian al țării a două rachete de croazieră S8000 Banderol, lansate de pe drone, scrie Ukrainska Pravda.

Informația a fost publicată de Evropeiska Pravda, care citează Ministerul Apărării de la Chișinău.

Prima rachetă a trecut frontiera de stat la ora 6.04, venind dinspre satul Iaski din regiunea Odesa, cu direcția satul Tudora din raionul Ștefan Vodă. Racheta a ieșit din spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 6.09, spre satul Starokozacie din regiunea Odesa.

A doua rachetă a trecut frontiera la ora 6.06, venind dinspre satul Limanske din regiunea Odesa, cu direcția satul Pervomaisc din segmentul transnistrean. Aceasta a ieșit din spațiul aerian moldovenesc la ora 6.10, spre orașul Rozdilna din regiunea Odesa.

Centrul de Operații Aeriene al Armatei Naționale continuă să monitorizeze spațiul aerian al țării, în coordonare cu autoritățile competente și cu partenerii.

După ce în satul Chiștelnița a fost descoperită o dronă încărcată cu explozibil, prăbușită la 100 de metri de o casă de locuit, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat că un angajat al Ambasadei Rusiei va fi declarat persona non grata.

Președinta Maia Sandu a subliniat că „războiul Rusiei continuă să pună în pericol viețile cetățenilor moldoveni”.

Pe 10 noiembrie, Ministerul de Externe al Rusiei l-a convocat pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii, pentru a-i transmite un protest ferm. Protestul viza decizia autorităților moldovene din 23 octombrie de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la Chișinău.