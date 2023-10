Drama unui bărbat fără adăpost care a câștigat la Loto şi nu poate ridica banii | Comunitatea face apel la autorități să îl ajute

Un bărbat rămas fără a adăpost şi-a încercat norocul la jocul SuperLoto din Italia şi a câștigat, însă nu poate încasa banii. Comunitatea, care spune despre el că este un om bun, speră ca autorităţile să găsească o soluţie pentru a-l ajuta.

Sursa foto: GettyImages

Chiar dacă soarta l-a lovit în ultima vreme şi a pierdut tot, Gianluigi, un bărbat fără adăpost din Senigallia, Italia, nu şi-a pierdut speranță şi a făcut un gest de credință jucând la loto câteva săptămâni la rând.

A investit câte 1,5 euro pe câte un bilet pe care a pus mereu aceleaşi numere şi recent norocul i-a surâs.

Gianluigi a câștigat 37.045 de euro. După taxe, i-ar mai rămâne în jur de 30 de mii de euro, însă bărbatul, fără adăpost, se teme să nu va putea obține banii.

"Nu am card de sănătate. Am doar un vechi cod fiscal care nu este bun. Am nevoie de card ca să pot încasa banii", a spus bărbatul.

Comunitatea încearcă acum, cu ajutorul rezidenților și al Caritas, să îl ajute pe Gianluigi să obţină documentele necesare pentru a-şi putea ridica premiul.

Banii nu îi vor schimba viaţa, însă îi vor mai da un strop de credința şi speranță că viaţa sa poate intra pe un făgaș mai bun.

Aşa spun şi oamenii care îl cunosc pe Gianluigi, şi pe care îl descriu ca fiind un om bun care merită să fie ajutat.

Şi chiar dacă numele său a ajuns în presa locală din Italia, Gianluigi a decis că dacă îşi va ridica premiul îi va folosi cu ințelepciune şi şi-a exprimat dorinţa de a rămâne "invizibil" în continuare, pentru că nu vrea să dea detalii despre viaţa sa, notează cotidianul Corriere Adriatico, citat de stiridiaspora.ro

"Este ceva în viața lui despre care nimeni nu știe. S-a întâmplat ceva cu el. Nu vrea să vorbească despre familia sa de origine, dar Senigallia este acum orașul lui”, a mai adăugat directorul Fundației Caritas din Senigallia.