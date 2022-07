Drama suferită de Monetocika, ursoaica polară care și-a prins limba într-o cutie de conserve | Ce au făcut localnicii după ce n-au reușit s-o salveze

Foamea e cel mai comun factor care duce la întâlnirile nedorite dintre urs și om.

Însă în cazul ursoaicei Monetocika lucrurile au stat altfel.

Această femelă de urs alb în vârstă doi ani și cântărind 80 - 90 de kilograme a căutat ajutorul oamenilor, după ce și-a prins limba într-o cutie de conserve, cel mai probabil în timp ce căuta prin gunoi după mâncare.

Capacul recipientului de lapte condensat i s-a înfipt adânc în limbă și a devenit, aparent, imposibil de înlăturat.

Incidentul a fost semnalat în Dikson, un port rusesc din regiunea arctică.

Cu o populație mai mică de 700 de rezidenți, este una dintre cele mai nordice așezări din lume, numită după exploratorul suedez Oscar Dickson.

Un localnic a încercat să îndepărteze cutia din gura ursoaicei atunci când animalul s-a apropiat de casa lui.

Dar metalul era înfipt prea adânc.

Înainte de sosirea veterinarilor, ursoaica a fost văzută ridicată pe picioarele din spate, tremurând de foame și sete.

"Ursul era atât de epuizat, încât venea la noi și scotea limba afară. Dar era imposibil să-l ajuți fără să-l rănești, așa că oamenii au renunțat", a menționat un martor din localitate.

Experții spun că urșii polari nu s-ar apropia niciodată de oameni în acest mod.

Ursoaica a simțit însă că, de data asta, oamenii o pot salva.

O echipă de salvatori a zburat la aproape 3.500 de kilometri de Moscova pentru a ajunge în Dikson să o salveze pe Monetocika

Mikhail Alșinețki, veterinarul-șef al Grădinii Zoologice din Moscova, a declarat:

"Este o femelă de aproximativ doi ani. Animalul a petrecut câteva zile cu capacul cutiei înfipt în limbă, care i s-a umflat. Ursoaica nu mai putea să bea sau să mănânce. Am sedat-o cu succes, am îndepărtat cutia și i-am administrat antibiotice și antiinflamatoare", a spus el.

Animalul a fost apoi pus apoi într-o cușcă și transportat cu elicopterul la aproximativ 80 de mile în tundră, departe de casele oamenilor la care a căutat ajutor.

Veterinarii i-au lăsat o rezervă de câteva zeci de kilograme de pește, pentru recuperare, după care au trezit ursoaica din somnul indus.

Întreaga operațiune de salvare și transport a fost finanțată de o companie minieră de metale rare, notează Daily Mail.

