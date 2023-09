"Mi s-a făcut rău şi plângeam în mijlocul aeroportului" | Drama unui bărbat în scaun cu rotile, refuzat de o companie aeriană

Un bărbat aflat în scaun cu rotile a trăit o experienţă neplăcută în momentul în care o companie aeriană a refuzat să îl accepte ca pasager. Iată de ce.

Ian St John, un bărbat în vârstă de 45 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, din cauza unui cancer la coloană, a trăit un adevărat coșmar când a aflat că planurile sale de a ajunge la Liverpool au fost date peste cap din cauza unei probleme de comunicare din partea companiei aeriene.

Mai exact, bărbatul nu a fost acceptat ca pasager al unei aeronave Ryanair din cauză că scaunul său cu rotile nu avea dimensiunile necesare.

Mai mult, bărbatul susţine că a furnizat dimensiunile scaunului său cu rotile către compania aeriană atunci când a făcut rezervarea pentru zborul de la Cork la Liverpool, dar nu a primit niciun răspuns din partea lor.

"Mi-au spus că nu pot călători când am ajuns la aeroport, Ryanair m-a blocat. Inima îmi bătea cu putere - mi s-a făcut rău când am realizat că am rămas blocat. Plângeam în mijlocul aeroportului. Angajații Swissport, care au fost geniali în încercarea de a mă urca în avion, au fost foarte supărați de cele întâmplate. Am fost la aeroport de la 3 la 11 și am fost lăsat să aștept în tot acest timp de către Ryanair. Nu am mai fost niciodată martoră la o astfel de discriminare", a spus bărbatul presei locale, citat de stiridiaspora.com

Răspunsul companiei aeriene

"Acest pasager care călătorea de la Cork la Liverpool a ales să nu zboare după ce a fost informat de personalul de la sol de la aeroportul Cork că echipamentul său de mobilitate depășea dimensiunile maxime permise pentru transportul la bordul aeronavelor Ryanair.

Acest pasager a primit un formular electronic de mobilitate care indica în mod clar dimensiunile și greutatea maxime permise pentru transportul echipamentelor de mobilitate la bordul aeronavelor Ryanair, dar, din păcate, a sosit la aeroportul Cork cu echipamente de mobilitate care depășeau dimensiunile maxime permise. Regretăm că echipamentul de mobilitate al acestui pasager a depășit dimensiunea maximă permisă și, prin urmare, nu am putut transporta echipamentul său", a transmis compania.