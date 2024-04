O dronă kamikaze a lovit o bază militară din Transnistria, la șase kilometri de granița cu Ucraina

Transnistria, regiunea separatistă pro-rusă din Republica Moldova, a anunțat vineri că o dronă kamikaze a lovit o stație radar a uneia dintre bazele sale militare.

Incidentul s-a produs fără a provoca victime sau pagube semnificative, la trei săptămâni după un eveniment similar, conform informațiilor furnizate de AFP.

Ministerul Securității statului din republica autoproclamată a declarat într-un comunicat că "la ora 14:35, o dronă kamikaze a atacat baza militară a Ministerului Apărării al Republicii moldovenești Transnistria, în districtul Rîbnița, la șase kilometri de frontiera cu Ucraina". Cu toate acestea, comunicatul nu a acuzat direct Kievul pentru acest atac.

"Ţinta a fost o stație radar care a suferit pagube minore, nu sunt victime. O echipă de anchetatori lucrează la fața locului", conform sursei citate.

In unrecognized Transnistria, a kamikaze drone attacked a military unit in Ribnita district, local media reported



Transnistrian Telegram channels publish footage allegedly from the scene. pic.twitter.com/ihEkCVaEa3