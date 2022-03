Membru al Dumei din Moscova: "Alte șase țări trebuie denazificate, după Ucraina". Cinci dintre ele au făcut parte din fosta Uniune Sovietică

Potrivit Nexta_tv, propunerea figurează într-un document și vizează Kazahstan, Republica Moldova, Polonia și statele baltice: Lituania, Letonia și Estonia.

Dintre acestea, Republica Moldova, țările baltice și Kazahstan au făcut parte din fosta Uniune Sovietică.

Polonia, Lituania, Letonia și Estonia sunt state membre NATO și ale Uniunii Europene.

Documentul prezentat de Nexta_tv este semnat S. V. Savostianov.

Pe site-ul Dumei din Moscova există un deputat Serghei Vladimirovici Savostianov, din partea Partidului Comunist din Federația Rusă.

A #Moscow City Duma deputy suggested that six more countries - #Kazakhstan, #Moldova, #Poland, #Lithuania, #Latvia, and #Estonia - should be "denazified". pic.twitter.com/v1DlPP2K3H