"E de nedescris prin ce-am trecut". Dramele femeilor forțate să facă sex cu soldați pentru mâncare, în Sudan

Femeile care se luptă să supraviețuiască în orașul sudanez Omdurman, devastat de război, povestesc că sunt forțate să facă sex cu soldații în schimbul hranei. FOTO: Getty Images

Femeile care se luptă să supraviețuiască în orașul sudanez Omdurman, devastat de război, povestesc că sunt forțate să facă sex cu soldații în schimbul hranei. Doar așa pot obține alimente, dar și alte produse pe care să le vândă și să câștige bani cu care să-și întrețină familiile.

Femeile au povestit pentru jurnaliștii The Guardian că cele mai multe agresiuni au avut loc în „zona fabricilor” din oraș, unde se află rezervele de mâncare.

O victimă a spus că nu a avut de ales decât să facă sex cu soldați pentru a obține mâncare pentru părinții ei bătrâni și pentru fiica de 18 ani. „Părinții mei sunt prea bătrâni și bolnavi și nu o las niciodată pe fiica mea să iasă să caute mâncare”, a spus ea. „M-am dus la soldați și asta era singura soluție ca să iau mâncare - erau peste tot în zona fabricilor”.

Femeia a spus că a fost forțată să facă sex cu soldați la o fabrică de procesare a cărnii în luna mai a anului trecut – la puțin timp după ce devastatorul război civil din Sudan a izbucnit între armată și forțele paramilitare de sprijin rapid – apoi din nou într-un depozit de fasole, în ianuarie.

Femeia a povestit că înainte de izbucnirea războiului a lucrat ca menajeră pentru familiile care locuiau în zonele bogate din oraș. Când a izbucnit conflictul, era prea săracă pentru a putea să fugă din oraș și să își ducă familia într-o zonă sigură.

Conflictul din Sudan a provocat zeci de mii de morți și a strămutat peste 10 milioane de oameni, potrivit unui raport ONU. Potrivit aceluiași document, aproape 26 de milioane de oameni, sau puțin mai mult de jumătate din populație, se confruntă cu niveluri ridicate de „nesiguranță alimentară acută”.

Rapoarte despre violurile comise de bărbați înarmați au apărut imediat după izbucnirea conflictului la 15 aprilie 2023. Potrivit relatărilor, în special în zona Khartoum și în Darfur, soldații au comis violențe sexuale.

Unele dintre femeile care au vorbit cu The Guardian au povestit că sunt obligate să facă sex cu soldații și atunci când vor să intre în case abandonate ca să găsească lucruri pe care să le vândă în piețe locale. O femeie a spus că după ce a făcut sex cu soldați i s-a dat voie să ia mâncare, obiecte de bucătărie și parfumuri din casele goale.

„Nu sunt un hoț”, a spus ea. „Prin ce am trecut este de nedescris, nu i-aș dori așa ceva niciunui dușman Am făcut-o doar pentru că am vrut să-mi hrănesc copiii”, a povestit ea.

Asociațiile de ajutor umanitar încearcă să furnizeze hrană persoanelor care au nevoie disperată din întreaga țară și, deși Programul Alimentar Mondial al ONU a declarat recent că a livrat hrană în zona Khartoum, femeile care au vorbit cu jurnaliștii The Guardian au spus că în cartierele lor nu a fost livrat nimic.

O a treia femeie cu care a vorbit Guardian a spus că a fost torturată de soldați pentru că nu a mai vrut să mai facă sex cu ei. Tânăra de 21 de ani a spus că a întreținut relații sexuale cu soldați pentru a i se da voie să ia bunuri din casele abandonate, dar că s-a oprit după ce frații ei i-au spus să nu facă asta.

Între timp au apărut mărturii ale unor soldați care au spus că și-au văzut colegi care violau femei. Unul dintre ei a spus că ce a văzut a fost „îngrozitor” și că „sunt atât de multe păcate în oraș, că nu vor putea fi niciodată iertate”.

Un localnic din vestul Omdurman a spus că a văzut soldați aducând femei în casele abandonate: „Multe femei vin și stau la coadă. Soldații le aleg pe cele pe care le lasă să intre în case. Uneori aud țipete, dar ce poți face? Nimic."