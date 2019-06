Edith Gonzalez a murit. Actrița a luptat cu cancerul până în ultima clipă: „Mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat”

foto- Facebook

Edith Gonzalez, îndrăgita actriță de telenovele, de origine mexicană, s-a stins din viață la doar 54 de ani.

Actrița fusese diagnosticată cu cancer din 2016.

Vestea tristă a fost transmisă de jurnalistul Joaquín López-Dóriga, prin intermediul unui mesaj făcut public pe Twitter. ”Îmi pare rău să vă anunț asta, însă draga noastră Edith Gonzalez s-a stins din viață. Toate gândurile bune se îndreaptă spre familia și către fiica ei”.

Edith Gonzalez era internată în spital, iar în această dimineață familia a avut puterea să decidă deconectarea ei de la aparate.

Actrița a anunțat public faptul că suferea de cancer și la fiecare apariția a sa afișa imaginea unei femei puternice, care nu se lasă doborâtă.

„Sunt femeie, fiica, soră, cetăţeană, mexicană şi fiinţă universală. Sunt suma vremurilor, a surorilor, a prietenelor, a mamelor, a bunicilor şi a tuturor femeilor din generaţie în generaţie care trăiesc în mine, şi prin mine. Sunt liberă şi sclavă precum ele, precum noi toţi. Noi, femeile, suntem nişte aventuriere: am studiat, am dansat, am râs cu poftă şi am iubit. Şi avem responsabilitatea de a le spune şi celor ce vin că merită să trăieşti din plin. Avem o singură viaţă şi deci o singură şansă să strălucim. Vă vorbesc din proprie experienţă, iar eu, ca persoană ce nu a fost niciodată punctuală, nu am de gând să ajung la timp nici la cel din urmă strigăt. Îmi pare rău, dar mai am multe lupte de dus, multe zâmbete de împărţit, multă artă de admirat. Aşa că, Moarte, aşează-te şi aşteaptă-mă! Pentru că ceasul meu o să sune cu mare întârziere”, spunea Edith în martie 2017.