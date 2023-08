El este Ionel, un tânăr român care participă la concursul Mister Italia: "Am fost criticat din cauza originilor mele"

Vasile Ionel Timiș este un tânăr român stabilit în Italia, acolo unde a devenit unul dintre cei 95 de prefinaliști ai concursului Mister Italia, care a lansat de-a lungul anilor multe vedete în lumea showbiz-ului. Iată povestea lui.

Sursa foto: corriere.it

Vasile Ionel Timiș, în vârstă de 24 de ani, visează la o carieră în lumea showbiz-ului, însă este conștient că acest vis cere multă disciplină, răbdare şi efort.

Aceste valori nu îi sunt chiar necunoscute, mai ales că tânărul are şi o mare pasiune pentru sport și culturism.

"Îmi place foarte mult să fac exerciții fizice, mă antrenez din 2017, de patru ori pe săptămână timp de câteva ore și încerc să mănânc sănătos. Prețuiesc sfaturile unui antrenor personal, pentru că sunt pasionată de culturism", a spus tânărul român.

Astfel, încurajat de familie, Ionel a decis să participe la concursul Mister Italia.

"Întotdeauna a fost o mare dorință a mea să particip la un reality-show, dar nu s-am concretizat niciodată. La un moment dat, m-am întrebat cum aș putea să ajung acolo și mi-am dat un răspuns: trebuia să încep de jos. Așa că, atunci când s-a ivit ocazia de a participa la Mister Italia, am decis să mă înscriu. Nu am mai amânat și am făcut-o imediat, în timpul unei pauze de prânz, la începutul lunii februarie. Am trecut de casting, acum vom vedea dacă voi ajunge în finală. (...)

Din păcate, nu au lipsit criticile, de genul "dar nu este din Trentino", din cauza originilor mele românești, dar am ținut cont de ele și am mers mai departe înainte", a povestit tânărul pentru cotidianul italian Corriere Della Sera, citat de stiridiaspora.ro.

Vasile Ionel Timiș lucrează prezent la o firmă de echipamente industriale şi se gândește deja serios la viitorul său. Din banii câștigați şi-a luat deja o casă şi nu exclude nicio cale de a se face remarcat pentru a ajunge mai aproape de visul său.