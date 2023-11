Casa Albă îl acuză pe Elon Musk de minciuni antisemite ”odioase” și de "promovare abjectă a urii antisemite și rasiste”

"Este inacceptabil să se repete minciuna odioasă din spatele celui mai fatal act de antisemitism din istoria americană în orice moment, cu atât mai puțin la o lună după cea mai mortală zi pentru poporul evreu de la Holocaust încoace", a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Andrew Bates, răspunzând la postarea lui Musk de miercuri și referindu-se la atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului.

Reprezentanții lui Musk sau X nu au putut fi contactați imediat pentru a comenta declarația Casei Albe, potrivit agenției de presă Reuters.

Anterior, X a refuzat să comenteze postarea lui Musk, care a aprobat o postare care susținea în mod fals că membri ai comunității evreiești alimentează ura împotriva albilor.

Okay.



Jewish communties have been pushing the exact kind of dialectical hatred against whites that they claim to want people to stop using against them.



I'm deeply disinterested in giving the tiniest shit now about western Jewish populations coming to the disturbing…