Elon Musk, hotărâre crucială. Urmăritorii săi au votat pe Twitter dacă miliardarul trebuie să renunțe sau nu la o parte uriașă din averea sa

Mai exact, internauții au votat dacă Musk să-și vândă sau nu 10% din acțiunile Tesla, pentru achita taxele aferente venitului astfel obținut.

Miza a fost cu atât mai mare cu cât miliardarul a spus că va respecta rezultatul votului.

Astfel, peste 3,5 milioane de utilizatori de Twitter sau 58% dintre participanți au votat în favoarea vânzării pachetului de 10%.

Asta înseamnă că Elon Musk ar trebui să monetizeze acțiuni în valoare de aproximativ 21 de miliarde de dolari.

Taxele aferente unui astfel de venit sunt, la rândul lor, uriașe.

Musk a lansat public votul asupra a 10% din deținerile sale la compania de mașini electrice ca răspuns la "taxarea miliardarilor", avansată de actuala administrație democrată din SUA.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?