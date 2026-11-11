Elon Musk vrea să construiască o centrală pe gaze și un centru de date în Texas. Investiție de 24 de miliarde de dolari

1 minut de citit Publicat la 08:51 11 Noi 2026 Modificat la 08:54 11 Noi 2026

Miliardarul tech Elon Musk. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Compania SpaceX, condusă de Elon Musk, propune construirea unei centrale electrice pe gaze naturale și a unui centru de date în Starbase, Texas, investiția fiind estimată la 24 de miliarde de dolari, potrivit unor surse Bloomberg.

Potrivit unui anunț privind organizarea unei audieri publice, citat luni de Bloomberg, investiția inițială pentru primele etape ale proiectului este estimată la 24 de miliarde de dolari.

Proiectul ar putea fi realizat în mai multe etape și ar putea include extinderi viitoare. Astfel, SpaceX ar urma să construiască, să dețină și să opereze atât centrala electrică, cât și infrastructura centrului de date.

În prezent, nu se cunosc suficiente informații despre capacitatea totală de producție a centralei, dimensiunea exactă a centrului de calcul sau durata și valoarea facilităților fiscale solicitate de companie.

Comisia orașului Starbase va examina oficial reducerea de la impozitul pe proprietate și un acord de dezvoltare economică aferent în cadrul unei ședințe publice programate pentru data de 9 decembrie.

Totodată, compania Lone Star Mineral Development, afiliată SpaceX, a depus anterior planuri pentru construirea unei conducte de gaze naturale cu o lungime de aproximativ 13 kilometri, denumită „Starpipe”.

Potrivit Reuters, aceasta ar urma să devină operațională până în ianuarie 2027 și să alimenteze o instalație care va transforma gazele naturale în metan lichid, combustibil folosit pentru rachetele Starship.