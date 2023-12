"Vezi astfel de lucruri pe internet, dar nu te aștepți să ți se întâmple" | Emoţii şi lacrimi de bucurie pentru o mamă româncă, într-un parc din Marea Britanie

O mamă aflată într-un parc de distracții din Marea Britanie a avut parte de o întâlnire care a marcat-o profund. O străină amabilă i-a înmânat un plic misterios și un bilet care i-a schimbat total perspectiva despre umanitate.

Îndemnul "De Crăciun, fii mai bun" a fost pus în aplicare de o femeie care datorită amabilității sale i-a schimbat total viaţa unei mame românce aflată alături de cei doi copii ai săi într-un parc de distracții din Marea Britanie.

S-a întâmplat pe 15 decembrie la Winter Wonderland din Nottingham, acolo unde mama a experimentat o stare de recunoștință divină.

Mai exact, femeia s-a trezit cu o străină care i-a înmânat amabilă un plic şi un bilet scris de mână cu un mesaj de Crăciun.

În plic se aflau 100 de lire sterline, iar în mesaj, pe lângă urările de sezon, femeia misterioasă a cerut în schimb, în limita posibilităților, conștientizarea că lumea are şi oameni buni şi frumoși care susţin empatia şi ajutorul pentru cei din jur.

"Crăciun Fericit. A fost un an greu pentru toată lumea. Te rog să iei asta și să ai un Crăciun minunat. Cumpărați acel cadou în plus, comandați acel bun în plus, tratați acea persoană în plus sau doar pe voi înșivă. Lumea este un loc mai bun cu tine în ea", se arată în mesajul scris de mână pe bilet.

Mesajul continuă cu îndemnul de a face mai departe fapte bune: "Singurul lucru pe care vi-l cer este... dacă sau când vă puteți permite, vă rog să dați mai departe acest gest. Sau, atunci când se ivește ocazia, oferiți un gest frumos. Crăciun fericit".

După acest gest mama a izbucnit emoționată în lacrimi şi a împărtășit experiența care a marcat-o atât de frumos.

"Vezi astfel de lucruri pe internet, dar nu te aștepți să ți se întâmple într-o după-amiază la întâmplare cu copiii tăi. Este un gest atât de frumos", a mărturisit aceasta, potrivit stiridiaspora.ro