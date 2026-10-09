„Este o problemă de supraviețuire”. Primarul Kievului îi îndeamnă pe locuitori să părăsească orașul înainte de iarnă

2 minute de citit Publicat la 15:06 09 Oct 2026 Modificat la 15:06 09 Oct 2026

Oameni refugiați la metrou, în timpul atacurilor rusești asupra capitalei Kiev. Foto: Profimedia Images

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a îndemnat locuitorii care pot să părăsească temporar capitala Ucrainei înainte de iarnă, deoarece atacurile rusești aproape zilnice amenință aprovizionarea cu energie a orașului, scrie TVP.

Rusia și-a intensificat atacurile aeriene asupra Kievului în ultimele săptămâni, vizând infrastructura, inclusiv poduri cheie, și ucigând zeci de civili.

„În fiecare zi apar noi știri despre clădiri distruse, despre oameni răniți sau uciși tragic, pe măsură ce bombardamentele asupra orașului nostru se intensifică”, a declarat Klitschko pentru agenția de știri AFP într-un interviu acordat joi.

„Astăzi, problema este supraviețuirea”, a adăugat el, îndemnându-i pe cei care au familie sau prieteni în altă parte să se mute temporar.

Atacurile aeriene rusești cu rachete balistice și drone cu reacție au vizat, de asemenea, rețeaua energetică, provocând pene de curent și aducând aminte de iarna trecută, când încălzirea și energia electrică au fost dezactivate zile întregi, temperaturile atingând -20°C.

Pe măsură ce se apropie iarna din acest an, mulți au fugit deja din oraș în căutarea unui refugiu sigur în altă parte.

„A fost o iarnă foarte grea anul trecut la Kiev”, a declarat locuitoarea Mariia Șostak pentru BBC. „Au fost zile și săptămâni insuportabile. Am început să cred că nu voi mai trece printr-o iarnă ca asta.”

Șostak a spus că situația s-a înrăutățit considerabil de când Kievul a fost atacat aproape constant.

„Mai devreme, dronele și rachetele au fost interceptate undeva la periferie. Acum se întâmpla în centru, chiar deasupra capetelor noastre”, a spus ea.

Până la 40% dintre ucraineni iau în considerare mutarea, conform unui studiu realizat în septembrie de firma de sondaje Gradus.

Evgeniya Blyznyuk, fondatoarea și CEO-ul Gradus, a declarat pentru BBC că, spre deosebire de iarna trecută, când întreruperile de curent erau principala preocupare, atacurile rusești asupra principalelor centre logistice alimentează acum temerile legate de aprovizionarea cu alimente și accesul la bunuri esențiale în lunile mai reci.

Atacurile Rusiei asupra Kievului au făcut 534 de victime de la începutul războiului, a relatat AFP, citând autoritățile sanitare ale orașului. Numărul morților de până acum în acest an este de 189, depășind totalul pentru întregul an 2025.

Însă, în ciuda greutăților și a amenințării unei alte ierni grele pentru Kiev, Klitscko spune că nu va ordona o evacuare totală.

„Acesta este obiectivul lui Putin”, a spus el. „Cel mai bun scenariu pentru Putin este să plecăm cu toții și să-i predăm orașele noastre goale și țara noastră.”

În pregătirea pentru lunile dificile care urmează, autoritățile de la Kiev au făcut stocuri de alimente, combustibil și apă potabilă, precum și au construit sisteme de încălzire de rezervă. Însă orașul rămâne dependent de capacitățile de apărare aeriană ale forțelor armate, care sunt la un nivel critic scăzut.

„Indiferent cât de bine ne pregătim, dacă apărarea aeriană nu funcționează, am putea ajunge într-un scenariu negativ”, a declarat Klitschko pentru AFP. „Când auzim o alertă de raid aerian, mă rog lui Dumnezeu - și apărării noastre aeriene, pentru că viața orașului nostru depinde de ei.”