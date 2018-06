Este revoltător ce a făcut acest bărbat! I-a tăiat brațul soției sale însărcinate după care…

Un bărbat din New York a fost căutat de poliție după ce i-a tăiat brațul soției sale însărcinate cu un cuțit de bucătărie și a planificat să fugă înot în Canada prin cascada Niagara, potrivit poliției locale. Yong Lu, în vârstă de 38 de ani, a fost prins sâmbătă în apropierea cascadei Niagara, de către ofițerii de la Forțele Fugitive Regionale, a confirmat Departamentul de Poliție din New York.

În momentul arestării, Lu avea o vestă de salvare pe care o cumpărase de la un supermarket.. Polițiștii au declarat că Lu urma să folosească această vestă de salvare în încercarea de a înota peste răul Niagara până în Canada.

The man wanted by US Marshals and NYPD for cutting off his wife's arms in New York City has been captured in Niagara Falls, NY.



Police believe that Young was going to use a lifejacket he purchased from a Walmart in an attempt to swim across the Niagara River into Canada. pic.twitter.com/xoqVH9R1JY