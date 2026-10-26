Europa a fost lovită de furtunile Austen și Boelo. Doi morți în Marea Britanie, 150.000 de locuințe fără curent și zboruri anulate

Doi morți și peste 150.000 de locuințe, fără electricitate după furtunile din nordul Europei. Rafale de 135 km/h au lovit Scoţia. Sursa colaj foto: Hepta

Furtunile Austen și Boelo au făcut ravagii, în weekend, în nordul Europei, unde au lăsat fără curent electric peste 150.000 de locuințe și au afectat transportul rutier și aerian, iar în unele zone s-au produs inundaţii. În timp ce numeroase zboruri au fost anulate în mai multe țări, din Scoția până în Danemarca, din cauza rafalelor de vânt de până la 135 de km/h, alte aeronave au fost redirecţionate către aeroporturi unde condițiile meteorologice permiteau aterizarea în siguranță, relatează Euronews. În Londra, un tânăr a murit după ce un copac a căzut peste maşina lui, aflată în mers, iar într-o localitate din sud-vestul Scoției, un bărbat de 60 de ani şi-a pierdut viaţa după ce a fost lovit de un arbore care s-a prăbuşit, transmite The Guardian.

Furtunile Austen și Boelo au provocat perturbări majore în mai multe ţări din nordul Europei, lăsând fără energie electrică peste 150.000 de locuințe. Vântul puternic a dus la anularea a sute de zboruri aeriene, dar şi a unor curse cu feribotul şi a scos din funcțiune rețelele de telefonie.

Jurnaliştii de la Euronews au scris că, în regiunea scoțiană Argyll and Bute, situată pe coasta de vest a ţării, s-au înregistrat rafale de vânt de până la 135 km/h.În localitatea Largs, apa a inundat zone din centrul orașului, iar mai multe drumuri au fost blocate. Furtuna Boelo a adus, în unele zone din Scoţia, o treime din cantitatea obişnuită de precipitaţii dintr-o lună.

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Transportul feroviar din Scoţia a fost afectat de copacii căzuți pe șine și de inundații. Unele servicii au fost suspendate, iar pasagerii au fost sfătuiți să verifice situația călătoriilor înainte de plecare. De asemenea, cablurile electrice care au cedat din cauza vântului puternic au blocat mai multe drumuri din ţară.

Doi bărbați, unul în vârstă de 60 de ani, iar celălalt în jurul vârstei de 20 de ani, și-au pierdut viața duminică, fiind loviți de copaci care s-au prăbușit în timpul furtunii Boelo, a anunțat poliția, conform The Guardian. Bărbatul de 60 de ani a murit în sud-vestul Scoției, în timp ce tânărul de aproximativ 20 de ani a decedat la Londra.

"Am fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 60 de ani a fost lovit de un copac prăbușit pe un drum secundar, în zona Mid Kelton, duminică, 25 octombrie 2026, în jurul orei 10:30. Bărbatul a fost declarat decedat la fața locului", a declarat un purtător de cuvânt al Poliției din Scoția.

De asemenea, două femei au fost transportate la spital după ce au fost lovite de un alt copac căzut, în Aberfeldy, în comitatul scoţian Perth and Kinross.

Jurnaliştii publicaţiei The Guardian au notat că, înLondra, un bărbat a murit după ce un copac a căzut peste mașina sa, duminică, la ora 12:40, în timp ce acesta circula prin zona Mill Hill, în nordul orașului.

În total, 838.700 de locuinţe britanice au fost afectate de pene de curent în timpul furtunii Boelo care a lovit la doar câteva ore după predecesoarea sa, furtuna Austen, relatează Agerpres, citând DPA/PA Media.

Furtuna Boelo, a doua dintre cele două furtuni care au lovit Regatul Unit în acest weekend, a provocat duminică perturbări majore ale transporturilor și întreruperi ale alimentării cu electricitate în Scoția, Irlanda de Nord și nordul Angliei.

Met Office, Serviciul național de meteorologie al Regatului Unit, a avertizat că furtuna Boelo prezintă un pericol pentru viața oamenilor, din cauza resturilor purtate de vânt și a valurilor puternice. Boelo a lovit Regatul Unit la scurt timp după furtuna Austen, care provocase deja probleme în sudul țării.

Aeroportul Schiphol din Amsterdam, unul dintre principalele noduri aeriene europene, a anulat zeci de zboruri duminică din cauza vânturilor puternice provocate de furtuna Boelo.

Agenţia AFP a numărat 90 de zboruri anulate duminică pe pagina de plecări a site-ului aeroportului, în principal către oraşe europene, printre care Paris, Roma şi Dublin.

Zeci de zboruri care urmau să aterizeze la aeroport au fost, de asemenea, anulate sau întârziate.

"Din cauza vânturilor puternice, duminică, 25 octombrie, vor decola şi ateriza mai puţine zboruri", au transmis reprezentanţi ai Aeroportului Schiphol.

Conform meteorologilor britanici, condițiile ar urma să se amelioreze temporar luni, 26 octombrie, însă un nou sistem de joasă presiune ar putea aduce ploi abundente și vânt puternic începând de marți, 27 octombrie.

O avertizare cod galben emisă de serviciul britanic de meteorologie Met Office, pentru vânt puternic şi rafale cu potenţial distructiv, este în vigoare marţi până la miezul nopţii, pentru extremitatea nordică a Angliei, Scoţia şi extremitatea nord-estică a Irlandei de Nord.