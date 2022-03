Legendarul Evgeni Plushenko, mesaj şocant după războiul din Ucraina: "Rușii mei, fiți mândri! Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului!”

Rusul Evgeni Plushenko, unul dintre cei mai mari patinatori din istorie, le transmite compatrioților să meargă cu capul sus în lume și să nu le fie jenă de invazia Rusiei în Ucraina.

În postarea sa, patinatorul pare să susțină acțiunile liderului de la Kremlin și preia temele propagandei rusești prin care Vladimir Putin a încercat să justifice invazia din Ucraina.

"Sunt rus! Sunt mândru că sunt rus! M-am născut în măreața Rusie, în regiunea Khabarovsk. Am trăit mult timp în Volvograd, am făcut parte din clubul sportiv din Sankt Petersburg, iar acum trăiesc și muncesc la Moscova. Am adus acasă 4 medalii olimpice, la 4 ediții diferite.

Rușii mei, mergeți cu capul sus oriunde în lume. Nu trebuie să vă fie rușine, fiți mândri că faceți parte din această nație. Stop rasismului! Stop genocidului! Stop fascismului!", a fost postarea lui Evgeni Plushenko, pe Instagram.