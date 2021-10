Cel puţin doi morţi şi mai mulţi răniţi în urma unei explozii la o universitate din China

Explozia a avut loc duminică seară într-un laborator al Facultăţii de Aeronautică a Universităţii din Nanjing. Cel puţin două persoane au murit, iar alte nouă au fost rănite în deflagraţie, au declarat luni oficiali chinezi citaţi de postul public CCTV.

Autorităţile chineze cred că este vorba de un accident şi încearcă să afle cauzele exploziei.

La Facultatea de Aeronautică din Nanjing sunt înscrişi peste 1.000 de studenţi străini. Identităţile victimelor nu au fost făcute publice.

China depune eforturi pentru a se afirma pe plan modial în domeniul aeronautic şi spaţial, deşi eforturile de a fabrica avioane comerciale nu au avut deocamdată un impact semnificativ, potrivit Mediafax.

