Explozie într-un tribunal din Kiev | "Rămâneți calmi și evitați zona", transmite ministrul de Interne

Canalul opoziției belaruse, Nexta, menționează că forțele de intervenție se află la fața locului.

Agențiile de presă internațională menționează, la rândul lor, explozia de la tribunalul din Kiev și citează, în acest sens, Ministerul ucrainean de Interne.

"Poliția a primit informații că o explozie a avut loc în tribunal. În prezent, la fața locului se află ofițeri de investigație, forțe speciale și tehnicieni în explozivi însoțiți de câini", a precizat instituția citată.

Primele relatări sugerează că incidentul ar fi fost declanșat de un bărbat care a fost adus la sediul instanței pentru a fi audiat.

Ar fi vorba despre un individ acuzat pentru un atac cu grenade din 2015, în fața Parlamentului Ucrainei, și care ar fi declanșat un alt dispozitiv exploziv, cu ocazia procedurii judiciare.

Clădirea tribunalului din districtul Șevcenkivski a fost izolată de forțele de securitate în vreme ce mai multe ambulanțe au ajuns în zonă.

Explozia semnalată inițial ar fi avut loc într-o toaletă a tribunalului, la ora locală 17:20 (aceeși oră în România).

Surse locale indică faptul că două persoane au fost scoase pe tărgi după ce forțele de securitate au intrat în clădire.

La ora acestei actualizări nu există un comunicat oficial al poliției privind numărul victimelor.

❗️ It is reported about the explosion and shooting in the Shevchenkivskyi Court in #Kyiv. pic.twitter.com/CN5nERzPAx