Explozie violentă la Milano! O zonă din centrul orașului a fost evacuată

Deflagrația a fost semnalată joi, în jurul orei locale 11:30, pe Via Pier Lombardo, în zona Porta Romana, relatează presa italiană.

Potrivit primelor relatări ale martorilor, ar fi explodat o dubă care transporta butelii de oxigen pentru o instituție situată în zonă.

Unii trecători spun că au văzut cum una dintre butelii a luat foc, apoi s-a produs o explozie foarte violentă.

Citește și: Panică într-un aeroport, după ce un român s-a aruncat de la balcon și a căzut peste un agent de pază, în Italia

Incendiul care a urmat exploziei a cuprins cinci mașini parcate pe stradă, o farmacie din apropiere și apartamentele din două blocuri de locuințe.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de ambulanță și pompierii.

Carabinierii au izolat zona și mai multe clădiri de pe Via Pier Lombardo, dar și o grădiniță, situată pe Via Visari, au fost evacuate, potrivit presei italiene.

BREAKING VIDEO: SEVERAL VEHICLES ON FIRE AFTER LARGE EXPLOSION IN MILAN ITALY pic.twitter.com/lOmJ8sBPxM