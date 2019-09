Explozie uriașă în Belgia! Mai multe persoane au fost rănite, altele sunt prinse sub dărâmături

Foto: pixabay.com

Mai multe persoane au fost rănite marţi şi altele sunt prinse sub dărâmături după o explozie în oraşul belgian Anvers, relatează agenţia DPA şi publicaţia Le Soir.



Explozia a afectat mai multe locuinţe în districtul Wilrijk, în parte sudică a oraşului Anvers. Câteva locuinţe au fost integral distruse, iar ferestrele şi uşile caselor aflate de cealaltă parte a străzii au fost sparte de suflul exploziei.



O persoană a fost salvată de sub dărâmături, a precizat poliţia, adăugând că mai multe persoane sunt încă prinse sub moloz.



Deocamdată nu au fost oferite detalii despre cauza exploziei.