Explozii și focuri de armă lângă aeroportul din Beirut, la trei săptămâni de la explozia care a devastat orașul

Potrivit unor surse, luptele se dau între Hezbollah și bărbați înarmați în războiul civil care a izbucnit după explozia din portul din Beirut din urmă cu trei săptămâni.

Luptele armate au luat ampoare în această seară, în zona aeroportului din Beirut, iar zeci de indivizi înarmați au luat cu asalt străzile. Focurile de armă se aud continuu, în timp ce câteva clădiri sunt în flăcări.

Very tense situation in South #Beirut Lebanon tonight: Heavy clashes taking sectarian tone between Hezbollah & gunmen in several areas.



Echoes of civil war heard 3 weeks after Beirut explosion: pic.twitter.com/6zFlJ7BYQB