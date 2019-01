Explozii puternice la o universitate din Franța - VIDEO

O explozie uriașă s-a produs la o universitate din orașul francez Lyon. Mai multe imagini arată momentul deflagrației.

Potrivit primelor informații, o persoană a fost rănită ușor.

Forțele de ordine au evacuat zona.

Mai multe echipaje de pompieri intervin pentru a stinge incendiul provocat de explozie.

Potrivit presei locale, în incinta clădirii se află biblioteca departamentului de ştiinţă.

Din primele informaţii, incendiul a izbucnit după ce trei butelii de gaz au explodat.

Now: Huge explosion and fire at one of the University of #Lyon's campuses. People are being urged to avoid the area. pic.twitter.com/L5kNBrohjZ