"Extratereștri de trei metri la mall! Mass-media tace, autoritățile ascund totul!" | Poliția americană, chemată să facă lumină în cazul unui clip viral, care a isterizat internetul

Incidentul s-a petrecut de Anul Nou la centrul comercial Bayside Marketplace și a alimentat o adevărată isterie pe rețelele de socializare, după distribuția pe TikTok și pe alte rețele de socializare a unui clip menit să susțină prezența unui extraterestru în zonă.

Clipul prezintă, de sus și de la mare depărtare, o siluetă de câțiva metri despre care unii internauți susțin că "plutea" printre mașinile de poliție.

Trebuie precizat că la momentul aproximativ al apariției de la Bayside Marketplace, în mall-ul respectiv tocmai avuseseră loc tulburări în care au fost implicați aproximativ 50 de adolescenți.

