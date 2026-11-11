Familia Kennedy îl dă în judecată pe Trump. Arcul de triumf de 76 de metri vrut de președinte ar umbri mormântul lui JFK

3 minute de citit Publicat la 12:16 11 Noi 2026 Modificat la 12:16 11 Noi 2026

Locul în care președintele american Donald Trump vrea să construiască arcul de triumf, alături de Cimitirul Național Arlington și de podul Memorial Bridge. sursa foto: Getty

Una dintre cele mai cunoscute dinastii politice ale Americii, familia Kennedy, a dat în judecată administrația Trump pentru a bloca construirea arcului de triumf de aproximativ 76 de metri dorit de președinte, scrie CNN.

Nouă membri ai familiei Kennedy au depus marți o cerere la tribunalul federal din Washington, DC, pentru a opri construirea arcului, susținând că acesta ar obstrucționa vederea spre mormintele familiei din Cimitirul Național Arlington, dar și spre „memorialele a sute de mii de eroi americani căzuți”.

„Președintele Donald J. Trump încearcă să ridice în mod ilegal un arc uriaș care va arunca pentru totdeauna umbră asupra mormintelor și memorialelor existente, create în onoarea familiei Kennedy în Cimitirul Național Arlington, precum și asupra memorialelor a sute de mii de eroi americani căzuți, și va afecta perspectivele vizuale cu semnificație istorică spre acestea”, a scris familia în documentul depus în instanță.

Familia Kennedy susține că designul și amplasarea arcului ar bloca vederea liberă spre mormintele familiei, inclusiv spre Flacăra Eternă a lui John F. Kennedy, așa cum se vede de pe Arlington Memorial Bridge, ceea ce ar duce în cele din urmă la „distrugerea unui element esențial” al concepției mormântului.

Potrivit familiei, administrația Trump „s-a grăbit să construiască” arcul, care este „de peste două ori mai mare decât Memorialul Lincoln și echivalentul unei clădiri de birouri cu douăzeci și cinci de etaje”.

„Amplasarea sa în Memorial Circle ar plasa monumentul pe axa dintre Memorialul Lincoln și Cimitirul Național Arlington, obstrucționând o perspectivă vizuală care a fost concepută pentru a simboliza reunificarea națiunii după Războiul Civil și care există de aproape un secol”, argumentează familia.

Membrii familiei Kennedy se alătură unui proces intentat luna trecută de Washington, DC, și de statul Virginia. Veterani și organizații pentru protejarea patrimoniului, dar și comitatul Arlington, au dat și ei în judecată administrația pentru a bloca proiectul.

Opozanții spun că dimensiunile uriașe ale arcului și amplasarea lui ar strica și perspectiva asupra șirului de monumente naționale din care fac parte Memorialul Lincoln, Arlington House și Memorialul Robert E. Lee, iar monumentul impunător ar tulbura solemnitatea funeraliilor din Cimitirul Național Arlington.

Printre reclamanții din noua cerere se numără copii și nepoți ai fraților președintelui John F. Kennedy, senatorii Robert F. Kennedy și Edward M. Kennedy, care se află printre cei șase membri ai familiei înmormântați în Cimitirul Național Arlington.

Familia susține că are o legitimitate procesuală deosebit de solidă pentru a contesta arcul, deoarece instanțele au recunoscut în trecut interesul familiilor de a proteja mormintele rudelor lor.

„Arcul gigantic propus reprezintă o ingerință ilegală în Cimitirul Național Arlington și față de eroii comemorați acolo, inclusiv la mormintele și memorialele fraților Kennedy și ale lui Ethel Kennedy. Doar Congresul are puterea constituțională de a autoriza o intruziune de o asemenea amploare”, au declarat Norman Eisen și Steve Jonas, de la Democracy Defenders Fund, care îi reprezintă pe membrii familiei Kennedy. „Astăzi, membri ai familiei Kennedy se alătură celorlalte părți din acest proces pentru a proteja acest loc istoric și pentru a apăra statul de drept și separația puterilor”.

Săptămâna trecută, un judecător federal a blocat pentru 14 zile construirea arcului, după ce joi seară a fost adoptat votul final de aprobare a structurii, în ciuda opoziției vehemente a cetățenilor, care și-au exprimat îngrijorările în timpul unei audieri publice maraton.

Judecătoarea federală Tanya Chutkan, numită în funcție de Barack Obama și care se ocupă de unul dintre procesele intens mediatizate pentru oprirea lucrărilor, a decis că administrației Trump îi va fi interzis să „inițieze, să desfășoare sau să pună în aplicare în orice alt mod” orice „activitate legată de construcție” în apropierea locului propus pentru arc.

Președintele Donald Trump a declarat anterior că intenționează să finalizeze arcul înainte de a-și încheia mandatul, peste doi ani, însă calendarul ambițios a fost complicat de procesele aflate în desfășurare.

Într-o evaluare publicată în august de Serviciul Parcurilor Naționale, administrația a recunoscut că arcul ar avea efecte „negative” asupra a până la 42 de situri istorice.

Arcul este doar un exemplu al eforturilor președintelui de a remodela capitala americană după propriul gust. Proiectele de construcție și renovare din Washington, de la bazinul Lincoln Memorial Reflecting Pool până la Centrul Kennedy, au ocupat un loc important în al doilea său mandat, criticii numindu-le „proiecte de vanitate”.

Printre membrii familiei Kennedy înmormântați în Cimitirul Național Arlington se numără președintele John F. Kennedy, fosta primă doamnă Jacqueline Kennedy Onassis, senatorul Robert F. Kennedy și soția sa, Ethel Kennedy, senatorul Edward M. Kennedy și locotenentul Joseph P. Kennedy Jr.