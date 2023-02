"Familia mea este acum în Franța!" | Confesiunile unui voluntar ucrainean în războiul declanșat de Rusia, în exclusivitate la Antena 3 CNN

Armata ucraineană a pierdut zeci de mii de soldați în efortul de a împiedica forțele ruse să-și pună în aplicare planul de invazie completă.

Sursa foto: hepta

Nu toți cei care luptă pentru Ucraina sunt soldați profesioniști.

Mulți dintre ei sunt oameni obișnuiți, cărora războiul le-a dat peste cap viețile civile și i-a obligat să se transforme în apărători ai țării și ai propriilor familii.

Corespondentul Antena 3 CNN, Cristi Popovici, a discutat cu un astfel de voluntar ucrainean, care luptă pe frontul de est.

"Înainte de război, lucram într-un birou obișnuit. În prima zi de conflict, am înțeles că familia mea trebuie dusă peste graniță iar noi, bărbații, trebuie să ne întoarcem unde locuim și să ne apărăm țara. Familia mea este acum în Franța.

Mi-am dus la un punct de recrutare și m-am alăturat forțelor militare. Ne-am antrenat timp de trei luni și, când instrucția s-a terminat, am fost trimiși pe frontul de est, la începutul verii. Brigada noastră a fost mai mult pe poziții defensive.

Dar când am ajuns în apropiere de Sloviansk, am primit ordin să traversăm râul Siverski Doneț. Aceasta era limita dintre noi și inamic. Am trecut râul cu bărci pneumatice. Pe de o parte a fost distractiv, pe de altă parte a fost periculos.

Mai întâi, am eliberat localități precum Starîi Karavan, unde a fost mai ușor, dar la Lîman a fost mai complicat, pentru că acolo (rușii) s-au apărat mult mai bine", a spus voluntarul ucrainean.