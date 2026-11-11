Fără semnătura unui ministru, Ucraina nu primește rachete și generatoare din Italia. Ce se întâmplă în guvernul Meloni

3 minute de citit Publicat la 09:37 11 Noi 2026 Modificat la 09:37 11 Noi 2026

Giorgia Meloni. sursa foto: Hepta

Coaliția de guvernare din Italia s-a divizat pe tema ajutorului militar pentru Ucraina, imediat după ce premierul Giorgia Meloni a obținut pentru Roma un loc la negocierile de pace de la Abu Dhabi, scrie Euronews.

Marți, ministrul Apărării, Guido Crosetto, a prezentat Comitetului Parlamentar pentru Securitatea Republicii (Copasir) al treisprezecelea pachet de ajutor pentru Ucraina, însă ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, din partea Ligii, amână semnarea noii măsuri, așa cum ar cere procedura.

În cadrul majorității de guvernare, ministrul de Externe, Antonio Tajani, și chiar Crosetto încearcă să minimalizeze incidentul, invocând absența ministrului, care luni s-a aflat la Bruxelles pentru reuniunea Ecofin. Tajani merge până la a preciza că, fiind un document clasificat, acesta trebuie semnat personal și nu poate fi semnat electronic.

Ministrul Apărării a vorbit și despre strategia italiană și europeană privind Ucraina, într-un interviu acordat cotidianului La Repubblica. Crosetto, care se declară convins că Giorgetti va semna pachetul de ajutor imediat ce se va întoarce de la Bruxelles, a apărat necesitatea de a continua sprijinul pentru Kiev.

El a subliniat, de asemenea, nevoia ca Europa să păstreze o poziție comună, așa cum a cerut Meloni, și a reiterat că „excluderea unei prezențe fizice a trupelor europene în Ucraina a fost întotdeauna condiția noastră”. Surse de la Palazzo Chigi repetă același mesaj și după începerea discuțiilor de la Abu Dhabi: „Europa trebuie să vorbească cu o singură voce și să își stabilească un mandat clar și comun”.

Disputa a izbucnit însă pentru că vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Matteo Salvini, și-a exprimat în repetate rânduri rezervele față de ajutorul militar pentru Kiev, deși premierul Giorgia Meloni a rămas mereu fermă, alături de Forza Italia, asupra necesității de a continua sprijinul pentru Ucraina „atât timp cât va fi nevoie”.

O linie care s-a înăsprit după congresul Ligii care l-a reconfirmat pe Salvini în funcția de secretar al partidului. Senatorul Ligii Claudio Borghi a crescut presiunea pe X, numind al treisprezecelea pachet de ajutor pentru Ucraina „decretul care nu există (pentru că un act care necesită aprobarea comună a mai multor miniștri nu există până când nu este semnat de aceștia)”.

Fără semnătura ministrului Giorgetti, decretul nu poate fi publicat, iar ajutorul, nu doar cel militar, ci și cel civil, nu poate fi trimis. Situația riscă să deschidă o luptă delicată în interiorul majorității pe acest subiect, care s-ar putea transforma într-un conflict ale cărui consecințe sunt încă greu de anticipat.

Ce ar putea conține al treisprezecelea pachet de ajutor pentru Ucraina

Pe lista măsurilor din decret, clasificat ca toate cele anterioare, s-ar afla nu doar ajutoare pentru civilii ucraineni, precum generatoare, ci probabil și armament pentru apărarea antiaeriană. Întrucât bateria franco-italiană SAMP/T a fost deja livrată în trecut, ar putea fi vorba despre un transport de rachete Aster, cu care este dotat sistemul.

În interiorul majorității, mulți sunt convinși că, în cele din urmă, ministrul va semna, și pentru că altfel experiența guvernului de centru-dreapta s-ar apropia periculos de final. Un scenariu care s-ar putea dovedi catastrofal, nu doar pentru echilibrul european. Guvernul italian se află în plină sesiune bugetară, iar o criză în acest moment ar risca să ducă la prăbușirea și a proiectului de buget.

De ce este important așa-numitul decret-cadru introdus de Draghi

În plus, decretul-lege care servește drept „cadru” pentru acest mecanism, și care prevede apoi decretul ministerial cu aprobarea comună a Ministerului Apărării, a Ministerului de Externe și a Ministerului Economiei și Finanțelor, expiră și el la sfârșitul anului. Este un mecanism introdus de guvernul Draghi în 2022 și reînnoit deja de patru ori, cu doar mici ajustări, indiferent de majoritatea aflată la guvernare.

După ce au fost adoptate în Consiliul de Miniștri, aceste decrete-cadru au fost transformate în lege de cele două camere ale Parlamentului, permițând, în patru ani, trimiterea a douăsprezece pachete de ajutor militar prin tot atâtea măsuri interministeriale, pentru care este necesară doar o informare a Comitetului Parlamentar pentru Securitatea Republicii.

Ultimul pachet de ajutor pentru Kiev a fost trimis la sfârșitul lui 2025. La câteva zile după Crăciunul de anul trecut, acum unsprezece luni, guvernul a adoptat un nou decret-cadru care autorizează trimiterea de ajutoare, atât militare, cât și civile, către Ucraina pe tot parcursul anului 2026.