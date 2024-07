"Fără teamă". Kamala Harris își face campanie de 50 de milioane de dolari cu un spot electoral în care îl atacă pe Donald Trump

Kamala Harris, vicepreședinte al SUA și candidat pentru nominalizarea democrată la alegerile prezidențiale, a lansat, marți, un spot publicitar de un minut intitulat "Fearless" ("Fără teamă"), care a costat-o 50 milioane de dolari, relatează Agerpres.

Harris încearcă să capitalizeze entuziasmul generat de candidatura sa printre democrați, după retragerea din cursă a lui Biden, pe 21 iulie, notează presa internațională.

Este, totodată, primul său demers electoral major de la acel moment.

Dincolo de obținerea sprijinului din partea unor donatori importanți, Harris a reușit să impulsioneze unele categorii de alegători, cum ar fi tinerii, pe care Biden nu i-a convins.

Consultările din ultima săptămână au arătat că Harris, mai tânără cu aproape 20 de ani decât contracandidatul republican Donald Trump (78 de ani), se apropie de acesta din urmă în sondajele naționale.

Spotul va fi difuzat pe posturile de televiziune, precum și pe canalele de streaming și pe platformele sociale, fiind vizate cu precădere statele-cheie, care decid, în ultimă instanță, cine va conduce SUA în următorii patru ani.

Perioada de difuzare va fi înaintea Convenției Naționale Democrate, preconizată să înceapă la 19 august.

Clipul începe cu o succesiune de imagini cu Kamala Harris, din copilărie și până la maturitatea fizică, profesională și politică, în timp ce o voce masculină spune:

"Ca procuror, i-a băgat după gratii pe criminali și abuzatori.

Ca procuror general în California, s-a luptat cu marile bănci și a câștigat 20 de miliarde pentru proprietarii de locuințe.

Ca vicepreședinte, s-a luptat cu companiile farmaceutice pentru a limita prețul insulinei destinate persoanelor vârstnice.

Pentru că ea a știut mereu pe cine reprezintă."

Harris for President just launched a $50 million paid media campaign ahead of the Democratic National Convention along with its first ad, "Fearless." pic.twitter.com/aDds6yuoBg