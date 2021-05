Povestea fetei de 17 ani care a supraviețuit trei săptămâni pe mare, fără apă și mâncare: "Nu mai aveam putere să aruncăm cadavrele în apă"

Au rezistat trei săptămâni fără apă şi fără mâncare. Coşmarul a început când ambarcaţiunea a rămas fără combustibil, la câteva sute de kilometri de Insulele Canare.

După 22 de zile de chin, barca a fost zărită de o aeronavă militară spaniolă, iar salvatorii i-au găsit pe cei trei supravieţuitori în stare gravă.

După ce s-a recuperat în spital, timp de zece zile, tânăra a povestit jurnaliştilor de la BBC ororile prin care a trecut.

Aicha și-a părăsit orașul natal în noiembrie și a călătorit în Mauritania, de unde a luat barca. Numai sora ei mai mare știa de planurile ei de a face călătoria periculoasă. A fost salvată de un membru al echipajului Forțelor Aeriene spaniole.

"După două zile am rămas fără apă și mâncare, iar în a patra zi nu mai aveam combustibil. Erau oameni care nu mai puteau stă în picioare și strigau disperați: 'Va rog, am nevoie de apă, are cineva apă să-mi dea?' Ne-am folosit pantofii că să le dăm apă din mare.

La început, pentru primii morți am spus o rugăciune, dar apoi nu a mai fost nicio rugăciune. Nu mai aveam putere să aruncăm cadavrele în apă."

- Imagini şi informaţii cu un puternic impact emoţional -

