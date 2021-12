O femeie şi-a botezat bebelușul după locul în care a fost blocată timp de două luni

Aceasta era însoţită de soţul ei cu care a întreprins un pelerinaj în Haridwar, în nordul Indiei. O femeie a rămas blocată la frontiera dintre India şi Pakistan, Attari-Wagah, timp de mai bine de două luni, din cauza restricţiilor impuse de pandemie.

Pentru a marca greutăţile prin care a trecut, la venirea pe lume a noului copil, l-a botezat sugestiv „Graniţă". Nimbu Bai şi soţul ei, Bala Ram, hinduşi din Pakistan, se numără printre sutele de călători care au sosit în India anul trecut. Cuplul intenţiona să meargă în pelerinaj la Haridwar, în nordul Indiei.

Mulţi călători au rămas blocaţi în martie 2020 din cauza izbucnirii pandemiei, atunci când mare parte dintre ţările mapamondului au închis graniţele forţat. Din luna septembrie a acestui an, aproape 100 de hinduşi din Pakistan, inclusiv acest cuplu, au campat la graniţa Attari în încercarea de a se întoarce acasă.

Pentru a călători din India în Pakistan, autorităţile au solicitat să prezinte pe lângă documentele valabile, şi test Covid-19 negativ. Pentru că le-au expirat vizele şi nici testul nu îl aveau făcut, au fost nevoiţi să aştepte. După aproape două luni, toţi călătorii au primit aprobarea de a trece frontiera în Pakistan, mai puţin familia lui Nimbu Bai.

Odată cu venirea pe lume a noului membru al familiei, şederea lor forţată s-a prelungit deoarece acum au nevoie de certificat de naştere şi paşaport pentru acesta. Fără aceste documente, vameşii pakistanezi nu îi vor lăsa să intre în ţară. „Graniţă" s-a născut pe 2 decembrie. „Numele fiului meu este Graniţă. I-am dat acest nume pentru că s-a născut de-a lungul graniţei", a declarat femeia, potrivit Hindustan Times.

„Ne va aminti mereu prin ce greutăţi am trecut la graniţa internaţională Attari, în special faptul că am petrecut nopţile sub cerul liber", a declarat tatăl copilului pentru The Times of India. Bala Ram a declarat că a făcut un apel către guvernul indian pentru a facilita călătoria înapoi casă, dar toate eforturile au fost în zadar: „Ni s-a spus că va trebui să rămânem până când ne vor sosi vizele sau scrisoarea de ieşire. Suntem singură familie care nu a primit drept de trecere".

