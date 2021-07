O viitoare mămică paralizată a realizat imposibilul și a mers în ziua nunții ei: ”Miracolele există!”

Alături de tatăl ei, și cu ajutorul unei cârje, Brittney Bedwell, îmbrăcată în rochie de mireasă, a pășit spre alesul inimii ei, Glen.

”A fost foarte important pentru mine, pentru că mi-am văzut surorile mergând spre altar, la brațul tatălui nostru, și știam că asta vreau și eu. M-am forțat, mi-am depășit limitele și am reușit”, a spus mireasă potrivit CW.

Bedwell a rămas paralizată în urma unui accident de ATV petrecut în urmă cu 4 ani. După luni petrecute în spital, și o infecție care i-a pus viața în pericol, ea a primit un diagnostic dureros.

”Un doctor mi-a spus că nu o să mai merg niciodată, și nu am vrut să cred asta. O vreme m-am scufundat într-o depresie profundă, dar când am reușit să îmi revin din asta, am simțit ceva la picioare, ca o furnicătură, și am știut că nu e sfârșitul”, a spus Brittney.

Bedwell a depășit orice pronostic medical: deși i s-a spus că nu va putea avea niciodată copii, acum este însărcinată în 4 luni, potrivit People.com.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

De la accident, ea continuă să persevereze și să meargă la fizioterapie.

”Îi am pe copiii ei, îl am pe soțul meu, am familia și prietenii mei alături, așa că lupt pentru ei, pentru că și ei luptă pentru mine”.

” Mă lasă fără cuvinte. Așa că am să spun doar asta: Brittney Bedwell mă inspiri să nu renunț niciodată. Să cred în miracole. Să rămân puternică. Să îmi depășesc limitele. Să iubesc profund și liber. Casă de piatră, surioară. Ești uimitoare și puternică” a scris pe facebook Ashley Sieb, sora lui Brittney.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal