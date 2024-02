O femeie plânge când fuge din orașul Avdiivka, distrus de ruși: "Blestemați să fie cei care au făcut asta"

Ultimii locuitori ai orașului ucrainean Avdiivka, rămași în subteran în ultimele săptămâni din cauza bătăliilor dure între apărătorii ucraineni și invadatori, au părăsit orașul, duminică.

Sfâșiată de durere, o femeie a publicat pe Twitter un videoclip în care prezintă orașul în care s-a născut, ruinele care au mai rămas din el după ce rușii au bombardat localitatea. În imaginile surprinse de ceea ce pare să fie o cameră de bord, două femei în vârstă, mamă și fiică, sunt scoase din orașul ruinat de invazie.

Putin congratulated the Russian military on the "liberation" of the ruins that were #Avdiivka before the arrival of "Russian world"



The video shows volunteers evacuate residents of Avdiivka before Ukrainian troops retreated from there. pic.twitter.com/G3IrBpq9w8