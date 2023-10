Fenomen uimitor într-o pădure din Scoția: "Copacii se mișcă precum marea"

Un fenomen incredibil a apărut într-o pădure din Scoția. O porțiune de copaci și pământ se ridică și coboară frecvent.

Totul a fost surprins într-un material video, de un bărbat care își plimba câinele în pădure.

Videoclipul a fost postat pe rețeaua de socializare X. Pe lângă copacii care urcă și coboară, în imagini se vede cum patrupedul este ridicat cu tot cu solul. Simte că ceva nu este în regulă, așa că se întoarce la stăpânul său.

"Pădurea se mișca precum marea în această dimineață", se arată în descrierea videoclipului.

