Așa arată cea mai mare căpşună din lume! Un fermier din Israel a intrat în Cartea Recordurilor

Potrivit Guinness World Records, căpşuna din soiul Ilan are 289 de grame, o lungime de 18 centimetri şi o circumferința de 34 de centimetri.

Căpșunile au fost culese de la ferma familiei lângă Netanya, în centrul Israelului, în februarie 2021 și de atunci a fost depozitată într-un congelator, pentru a putea să dovedească ulterior calitățile acesteia.

„Am așteptat un an pentru rezultate. Am ținut-o la congelator timp de un an. Nu mai este la fel de frumos cum era", a spus fermierul bucuros.

Potrivit experților, vremea neobișnuit de rece de la începutul anului 2021 a încetinit procesul de coacere a căpșunilor din Israel şi astfel căpșunile au câştigat tot mai mult în greutate înainte să ajungă la maturitate.

Recordul anterior a fost deţinut o căpșună cultivată în 2015 în Fukuoka, Japonia, care a ajuns la 250 g.