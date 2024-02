O fetiță și-a pierdut viața după ce a fost înghițită de groapa pe care a săpat-o în nisip, pe o plajă din SUA

O fetiță de șapte ani a murit după ce groapa adâncă de nisip pe care o săpa cu un alt copil s-a prăbușit peste ei, pe o plajă din Florida, SUA. Joaca copiilor s-a transformat într-o tragedie atunci când greutatea nisipului a îngropat-o complet pe fată, în timp ce băiatul a fost îngropat până la piept.

"A fost un accident de neînchipuit", a declarat pentru Miami Herald purtătoarea de cuvânt a Pompano Beach Fire Rescue, Sandra King, conform New York Post.

Aceasta a declarat că fata încetase să mai respire în momentul în care salvatorii au ajuns la ea. Nu este clar dacă copiii erau localnici sau turiști care vizitau plaja. Identitatea lor este ascunsă din cauza vârstei victimelor.

Rămâne neclar cât timp a fost prinsă fetița sub nisip. Copiii ar fi săpat groapa împreună cu câțiva adulți înainte ca aceasta să se prăbușească.

Distressing moment frantic rescuers try to dig dying girl, 5, out of collapsed sand hole she was digging on Florida beach with boy, 7: Youngster later succumbed to her injuries

