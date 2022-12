Fishtopher, numită "cea mai tristă pisică din lume", a fost adoptată

Fishtopher apăruse pe Petfinder, un site care permite adoptarea animalelor abandonate.

Fusese numită "cea mai tristă pisică din lume" din cauza privirii melancolice. Potrivit voluntarilor, felina era "tristă și deprimată" și mânca doar atunci când avea companie.

Din fericire, după Ziua Recunoștinței, mulți oameni l-au remarcat pe Fishtopher datorită ochilor săi mari. Și astfel, după tweet-ul postat de centrul de adopție din New Jersey, un cuplu de 22 și 24 de ani a adoptat pisica.

Potrivit Yahoo news, postarea cu pisica s-a viralizat rapid, fiind distribuită de mii de ori. Povestea sa tristă și ochii săi expresivi dăduseră naștere la sute de cereri de adopție.

the original pics of when we first met Fishtopher! this was after we filled out our adoption paperwork and i think he already looks happier pic.twitter.com/5GtzvsIYtQ