Fiul actorului Nicolas Cage, Weston, s-a predat poliției din Los Angeles. El este acuzat de acte de violenţă

Weston Cage Coppola, fiul actorului american Nicolas Cage. Sursa foto: Getty Images

Fiul actorului american Nicolas Cage, Weston Cage, în vârstă de 33 de ani, s-a predat poliției din Los Angeles după un incident petrecut în luna aprilie, atunci când a fost acuzat că „a lovit de mai multe ori două persoane, cauzându-le răni”, notează CNN.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Poliție din Los Angeles, Weston Cage s-a predat voluntar autorităților miercuri.

„LAPD a intervenit, și după întâlnirea cu toate părțile, a fost întocmit un raport de poliție”, a continuat declarația.

Cazul a fost apoi prezentat Biroului Procurorului Districtului Los Angeles luna trecută, iar „două capete de acuzare pentru agresiune cu armă letală au fost formulate împotriva lui Cage, ceea ce a dus la un mandat de arestare pentru fapte grave și o cauțiune stabilită la 150.000 de dolari”, a spus declarația.

Într-un comunicat trimis CNN vineri, mama lui Weston, Christina Fulton, a declarat:

„Pe 28 aprilie 2024, în jurul orei 17:30, am primit mesaje urgente de la prietenii fiului meu, Weston Cage, referitoare la starea sa mentală deteriorată. Mă îndemnau să vin să ajut. Când am ajuns să îl sprijin și să îl consolez, el era deja în mijlocul unei răbufniri maniacale. În câteva minute, am fost brutal agresată și am suferit leziuni grave.”

„În ciuda rugăminților mele disperate adresate ofițerilor de poliție care au intervenit să îl rețină pentru o evaluare a stării sale de sănătate mintală, aceștia au refuzat solicitarea mea și au neglijat nevoia urgentă de îngrijiri medicale”, a continuat Fulton.

„Ca mamă, sunt profund îngrijorată și tristă de criza continuă de sănătate mentală a lui Weston. Este imperativ ca el să primească ajutorul de care are disperată nevoie.”

CNN a încercat să obțină mai multe comentarii din partea LAPD, precum și de la reprezentanții lui Nicolas Cage și Weston Cage.

Weston Cage, în vârstă de 33 de ani, este muzician și actor, fiind cel mai mare copil al lui Nicolas Cage.