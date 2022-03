Fiul și nepotul artistei Sofia Rotaru, reținuți în Ucraina. Cei doi au încercat să părăsească ilegal țara, într-o barcă

„Printre persoanele reținute se numărau opt ucraineni apți de armată, dar și așa-zisul „ghid”, un cetățean din Republica Moldova. Bărbații ar fi încercat să treacă Nistrul cu o barcă. Toți au fost reținuți”, a declarat un angajat al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru presa ucaineană.

Incidentul a avut loc luni, 7 martie. Pe rețelele de socializare au apărut clipuri video din momentul în care bărbații au fost arestați, dar și fotografii ale documentelor acestora.

⚡️On the border with Moldova, a group of one citizen of Moldova and 8 Ukrainians of military age were detained. The men tried to illegally cross the Ukrainian border. Among the detained Ukrainians are the son and grandson of the singer Sofia Rotaru, according to Ukrayinska Pravda pic.twitter.com/LEsHH0WFYM