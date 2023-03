Un bărbat care a răspuns la o bătaie la uşă a fost muşcat de un aligator. "A fost un şoc total!" Cum s-a întâmplat

Un bărbat din Florida a răspuns la o bătaie la uşă şi a fost muşcat de un aligator, când a deschis pentru a vedea cine este, scrie The Guardian.

Sursa foto: pixabay.com

Scot Hollingsworth a declarat postului local de televiziune WKMG că se uita la televizor cu soţia sa când a auzit o lovitură în uşă şi a mers să vadă cine este.

"Am sărit şi am deschis uşa, am ieşit în timp ce încercam să ajung la lumini şi abia am ieşit pe uşă şi mi-a prins piciorul şi [a început] să tremure foarte violent", a spus el.

"A fost o surpriză şi un şoc total. Bănuiesc că l-am surprins pe aligator la fel de mult cum m-a surprins el pe mine", a spus el.

Bărbatul a fost muşcat de coapsă şi dus la un spital.

Comisia pentru Conservarea Peştelui şi a Faunei Sălbatice din Florida a găsit apoi aligatorul şi l-a eutanasiat.

Florida are o populaţie mare şi în plină expansiune de aligatori. Atacurile şi rănile sunt rare, dar se întâmplă.