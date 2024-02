Focuri de armă la parada victoriei de la Super Bowl, în SUA. Mai multe persoane au fost rănite

Campionii de la Kansas City Chiefs, care au câștigat trofeul în weekend, sărbătoreau victoria în stradă, când mai multe focuri au izbucnit din senin, potrivit BBC.

Focurile de armă au fost trase la vest de Union Station, în apropiere de locul unde mii de oameni se adunaseră pentru parada victoriei de la Super Bowl.

În GALERIA FOTO de mai jos puteți urmări mai multe imagini de la atacul de la Super Bowl.

Cel puțin 10 persoane au fost rănite în urma împușcăturilor, iar poliția a reținut doi bărbați înarmați, potrivit ABC News.

Cel puțin 50 de echipaje ale serviciilor de salvare au intervenit la fața locului.

Poliția le-a cerut oamenilor să evacueze de urgență zona.

Din primele informații, au fost mai multe locuri de unde s-a tras asupra mulțimii.

Two suspects in custody after shooting at the Chiefs Super Bowl parade in Kansas City



Multiple people were shot, police say pic.twitter.com/alIPgGmk0M