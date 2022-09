Fotografii virale cu regina Elisabeta a II-a, publicate după moartea sa. Dorința ascunsă a suveranei

Angela Kelly a relatat într-o postare pe Twitter cum Regina i-a mărturisit într-o zi care este dorința ei secretă.

Regina i-ar fi spus că și-a dorit întotdeauna să pozeze cu mâinile în buzunare, o ipostază în care nu fusese fotografiată până atunci.

"Cu mulți ani în urmă, Majestatea Sa mi-a dezvăluit ceva – o dorință secretă pe care o avea de când era tânără. Majestatea Sa a vrut să fie fotografiată mai informal și să aibă mai multă libertate. De exemplu, să pozeze cu mâinile în buzunare", povestește Angela Kelly.

"La acea vreme, fotograful Barry Jeffery era cel care a fost însărcinat să facă fotografiile. Iar atunci când acesta a început să-i dea indicații suveranei cum să pozeze, Regina l-a întrerupt. ‘Nu, Barry, uite cum o să facem. Lasă camera pornită și poți să pleci’", își amintește femeia însărcinată cu garderoba Reginei.

"Majestatea Sa s-a așezat în fața aparatului și a început să pozeze în mai multe ipostaze, băgând și scoțând mâinile din buzunare, apoi le-a pus pe șolduri, imitând pozițiile unui model", își amintește Kelly.

