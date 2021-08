Incendiile fac ravagii în Franța. O persoană a murit în urma focului care arde de două zile la Saint Tropez

Alte circa 20 de persoane au inhalat fumul degajat de foc și au avut nevoie de îngrijiri.

Focul este încă nestăpânit, de luni, de când s-a declanșat, a precizat un oficial din regiunea Var.

Flăcările sunt vizibile pe tot cuprinsul regiunii.

Președintele francez Emmanuel Macron și-a părăsit, marți, reședința de vară situată în apropiere pentru a le mulțumi pompierilor pentru efortul depus.

În ultimele săptămâni, cea mai mare parte a regiunii Mării Mediterane a fost lovită de un val de căldură extremă, care a declanșat incendii în Grecia, Turcia și Spania, accentuând îngrijorările față de efectele încălzirii globale.

Grecia a fost devastată de peste 500 de focuri. Multe au fost lichidate, inclusiv cel mai mare și mai de durată, din insula Evia, unde au intervenit și pompierii români.

La începutul acestei săptămâni au izbucnit însă alte două noi focare, la Lavrio, oraș situat la sud de Atena, și în Vilia, localitate situată la nord, ambele fronturi fiind localizate la 50-60 de kilometri de capitala elenă.

Autoritățile au ordonat evacuarea locuitorilor în pericol și au închis o tabără pentru copii.

În Algeria, au pierit în urma incendiilor cel puțin 75 de persoane iar în Turcia, de asemenea, grav afectată, au murit cel puțin 16 oameni.

