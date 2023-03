Franța, zguduită de furia protestatarilor din orașe, după declarațiile președintelui Macron | Lider sindical: "Guvernul a dat foc la țară!"

Joi, manifestanții au blocat accesul la un terminal al principalului aeroport din Paris, s-au așezat pe șinele de tren, s-au ciocnit cu forțele de ordine și au aruncat cu proiectile într-o secție de poliție la protestele convocate de sindicate în toată țara.

Poliția a efectuat primele arestări, a transmis Antena 3 CNN. "Aeroportul Roissy - Charles de Gaulle a fost afectat de o acțiune spontană a lucrătorilor aeroportuari", a relatat Reuters.

French workers angry with President Emmanuel Macron and his plan to raise the pension age blocked access to a terminal at Paris' main airport as part of a nationwide day of protests, forcing some travelers to get there on foot https://t.co/L93Pr62urN pic.twitter.com/PSVBznqjPG