Doi frați au fost salvați de sub dărâmăturile din Turcia! Alimentul care i-a ajutat să supraviețuiască aproape 200 de ore

După zece zile de la cutremurele puternice de luni, echipele de salvare continuă să găsească supraviețuitori.

În Turcia, după 198 de ore petrecute printre grămezile de moloz, doi frați au fost găsiți în viață de salvatori.

Muhammed Enes Yeninar, în vârstă de 17 ani, și fratele său, Abdulbaki, în vârstă de 20 de ani, au fost prinși între dărâmăturile din Kahramanmaraş.

Din fericire, cei doi frați au reușit să supraviețuiască datorită unei pudre proteice, fiind singura sursă de hrană pe care au avut-o la dispoziție, potrivit ziare.com.

