Friedrich Merz, reacție plină de furie după ce Gerhard Schröder s-a dus la Putin acasă, de ziua liderului rus. „E pur și simplu imoral”

„Putin este singurul responsabil pentru războiul din Ucraina”, a comentat Friedrich Merz imaginea cu liderul de la Kremlin și Gerhard Schröder. Colaj foto: Getty Images și Kremlin/Telegram

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, s-a arătat „profund indignat” de vizita pe care fostul cancelar german, Gerhard Schröder, a făcut-o recent la reședința lui Vladimir Putin, pentru a sărbători ziua de naștere a liderului rus, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german, informează Reuters.

„Putin este singurul responsabil pentru războiul din Ucraina. Ordinele lui sunt cauza suferinței inimaginabile, a victimelor civile, a familiilor despărțite, a morților și răniților”, a declarat purtătorul de cuvânt al guvernului de la Berlin. „Cancelarul consideră... că este pur și simplu imoral ca domnul Schröder să participe la o astfel de celebrare”.

Vladimir Putin l-a invitat joi, la el acasă, în ziua în care a împlinit 74 de ani, pe fostul cancelar german Gerhard Schröder, a anunțat Kremlinul.

Fotografiile publicate pe Telegram îi arată pe Schröder și Putin zâmbind larg și strângându-și mâinile, având în fundal o sobă de modă veche și un samovar rusesc, folosit pentru a fierbe apa pentru ceai.

„Vladimir Putin a aflat din știrile de dimineață, cu o zi înainte, că Gerhard Schröder se află la Moscova, unde venise cu treburi pentru compania Globus”, a transmis Kremlinul pe Telegram. „Președintele și-a invitat vechiul prieten la el acasă”.

Gerhard Schröder, care a fost cancelar între 1998 și 2005, s-a confruntat cu critici în Germania și în străinătate din cauza legăturilor sale de afaceri în Rusia și relația sa cu Putin, legături s-au păstrat, în ciuda invaziei declanșate de Rusia în Ucraina, în februarie 2022.

Schröder, în vârstă de 82 de ani nu a făcut niciun comentariu până acum. Schröder a fost numit în mai multe poziții de rang înalt în companii rusești în ultimii 20 de ani. După ce a părăsit postul de cancelar, el a devenit președintele consiliului de administrație al acționarilor Nord Stream, proiectul Gazprom la Marea Baltică.

Zilele trecute, Gerhard Schröder a fost numit în consiliul de supraveghere al rețelei de hipermarketuri Globus din Rusia. Numirea vine într-o perioadă în care autoritățile ruse au preluat controlul asupra activelor mai multor companii europene, inclusiv din retail. De asemenea, la începutul acestui an, Putin a spus că Schröder ar fi interlocutorul său preferat pentru discuții despre noi aranjamente de securitate pentru Europa, o idee imediat respinsă de Uniunea Europeană și de guvernul lui Merz.