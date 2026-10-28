FT: În loc să discute despre planul de pace, Putin le-a ținut șefilor Finlandei și Norvegiei o lungă prelegere despre slavii medievali

Vladimir Putin a discutat la telefon 90 de minute cu președintele Finlandei și premierul Norvegiei. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a profitat de discuția telefonică avută recent cu liderii Finlandei și Norvegiei pe tema Ucrainei, pentru a le ține acestora o lună prelegere despre istoria slavă medievală, în care a subliniat dificultățile cu care se confruntă Europa pentru a-și impune punctul de vedere în cadrul viitoarelor negocieri de pace, menite a pune capăt războiului din Ucraina, informează Financial Times (FT).

Discuția telefonică dintre Putin și președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Støre a fost prima convorbire pe care liderul de la Kremlin a avut-o cu un lider european, pe tema Ucrainei, din iulie anul trecut, când liderul rus a discutat cu președintele francez Emmanuel Macron.

Convorbirea dintre Putin, Stubb și Store era inițial programată să dureze mai puțin de jumătate de oră. În cele din urmă, ea a durat 90 de minute, a precizat Stubb pentru presa finlandeză.

În schimb, în loc să discute despre chestiunile esențiale, menite a pune capăt războiului din Ucraina, Putin i-a supus pe liderii nordici unei lungi tirade despre ceea ce Kremlinul numește „motivele inițiale ale conflictului”, au spus, pentru Financial Times, sub anonimat, trei persoane familiarizate cu discuția.

Prima încercare a liderilor europeni în ultimul an de a relua negocierile cu Vladimir Putin privind Ucraina nu a reușit să ducă la o schimbare a poziției Kremlinului cu privire la o chestiune teritorială cheie. Potrivit Reuters, Putin a cerut din nou ca Ucraina să predea întregul Donbas.

După aproape cinci ani de război, armata rusă controlează încă doar aproximativ 80% din regiunea Donețk, pe care Putin a anexat-o în cadrul granițelor sale administrative în septembrie 2022. Între timp, ritmul avansului Rusiei asupra centurii de orașe fortificate rămase sub control ucrainean încetinește: conform estimărilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu sediul în SUA, acesta a scăzut la 250 de metri pătrați pe zi în acest an.

În mai puțin de zece luni ale anului 2026, armata rusă a pierdut mai multe teritorii. Trupele ruse au încheiat lunile septembrie și octombrie cu pierderi teritoriale nete de 241 de kilometri pătrați. De asemenea, potrivit consilierului pe probleme de politică externă al președintelui rus, Iuri Ușakov, Putin le-a transmis liderilor Finlandei și Norvegiei că îl așteaptă Volodimir Zelenski la Moscova unde îi garantează că va fi în siguranță.