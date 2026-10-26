Furie în Germania, după ce şeful Audi a apărut alături de Donald Trump la un miting, în SUA

Scandal în Germania, după ce şeful Audi a apărut alături de Donald Trump la un miting, în SUA. Sursa foto: Getty Images

Şeful producătorului de mașini de lux Audi se află în centrul unui val de critici în Germania, după ce a participat la un miting alături de Donald Trump, cu doar câteva zile înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, pentru a anunța investiții de miliarde de dolari în statul Georgia, un stat decisiv în competiția electorală. Gernot Döllner a urcat pe scenă alături de Trump, după ce fostul președinte american a susținut un discurs criticat de șefa consiliului reprezentativ al angajaților de la Volkswagen, compania-mamă a Audi, ca fiind plin de „rasism, sexism, transfobie și dispreț față de democrație”, informează The Guardian.

Daniela Cavallo, președinta consiliului de întreprindere al VW, a adăugat că oricine a ascultat discursul lui Trump și a văzut apoi că Döllner a devenit un participant activ la eveniment ar trebui „să intre în pământ de rușine”, potrivit unor comunicări interne ale companiei, dezvăluite presei germane.

Ea a afirmat că acordul de investiții și prezența lui Döllner au demonstrat că managementul VW a permis transformarea sa într-o „marionetă în spectacolul de propagandă al unei figuri politice extrem de dubioase”.

Partidul Social-Democrat din Germania: Prezenţa e o ruşine

Isabel Cademartori, purtătoarea de cuvânt pe probleme de transport a Partidului Social-Democrat din Germania, formațiune care face parte din coaliția de guvernare, a calificat acțiunile lui Döllner drept o „rușine”. Ea a adăugat că acest lucru este cu atât mai grav „având în vedere istoria Grupului Volkswagen”, făcând o aluzie evidentă la înființarea VW ca întreprindere-etalon în timpul regimului nazist.

Un purtător de cuvânt al guvernului german a refuzat să comenteze pe marginea acestui subiect, descriindu-l drept „o decizie de afaceri referitoare la locul în care compania investește și, în acest caz, la evenimentele la care participă directorul executiv al companiei”.

Audi ar urma să investească 4 miliarde de dolari într-o fabrică

Döllner și Trump au anunțat sâmbătă, în fața mulțimii, că Audi va investi 4 miliarde de dolari pentru a construi prima sa fabrică în SUA și pentru a crea 4.500 de locuri de muncă – totul într-un moment în care VW intenționează să elimine zeci de mii de posturi și să închidă fabrici în Germania.

„Plănuim să aducem aici, la Macon, în statul Georgia, cele mai mari și mai exclusiviste SUV-uri ale noastre și să le producem chiar în acest loc”, a declarat Döllner în cadrul mitingului de la Perry, lângă Macon – un gest extrem de neobișnuit pentru un executiv european în plină campanie electorală americană, una de altfel foarte disputată.

El a descris aceste planuri – care prevăd începerea construcției fabricii anul viitor și demararea producției de automobile în anii 2030 – drept „o investiție pe termen lung, deoarece credem în piața americană”.

Audi este singurul producător de mașini premium care nu deține o fabrică proprie în SUA, ceea ce îl face deosebit de vulnerabil la tarifele vamale punitive de 15% impuse de Trump; anul trecut, aceste taxe au costat compania aproximativ 1,2 miliarde de euro. Fabrica de la Macon ar urma să producă 200.000 de SUV-uri anual.

Christiane Benner, liderul puternicului sindicat german IG Metall, a calificat prezența lui Döllner în SUA drept „extrem de jenantă, inacceptabilă din punct de vedere politic și nedemnă de companie, dar, mai presus de toate, nedemnă de angajații Audi”.

Ea l-a acuzat pe Döllner de o „înclcare flagrantă” a codului de conduită al companiei, „care impune în mod expres neutralitatea politică în perioada premergătoare alegerilor”.

De asemenea, ea a avertizat că orice investiție majoră, precum cea de la Macon, ar trebui supusă aprobării consiliului de supraveghere al VW. Benner deține funcția de vicepreședinte al acestui consiliu.

Plan amplu de restructurare la Volkswagen

Volkswagen se află în plin conflict între conducere și sindicate, pe fondul intenției de a elimina până la 100.000 de locuri de muncă și de a închide fabrici. Compania a pus aceste măsuri de restructurare pe seama concurenței acerbe din partea producătorilor auto chinezi, a tarifelor vamale impuse de SUA, precum și a costisitoarei tranziții către vehiculele electrice.

Fabricile sale din Germania se confruntă cu o presiune deosebită de a reduce costurile; unitatea Audi din Neckarsulm, care are 15.000 de angajați, se numără printre cele patru uzine ale grupului VW amenințate cu închiderea începând de la începutul deceniului viitor.

„Fiecare unitate trebuie să își aducă contribuția la competitivitatea și la consolidarea pe termen lung a Audi”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Trump este extrem de nepopular în Germania și a ironizat clasa politică tradițională, exprimându-și deschis sprijinul pentru formațiunea de extremă-dreapta „Alternativa pentru Germania” (AfD). Potrivit sondajelor, AfD este cel mai popular partid din țară și a căutat în mod activ susținerea lui Trump.

Alegerile din 3 noiembrie din statul Georgia ar putea fi decisive în efortul democraților de a recâștiga majoritatea în Senat. Senatorul în funcție, Jon Ossoff, duce o luptă dificilă pentru un nou mandat împotriva contracandidatului republican Mike Collins, într-un stat pe care Trump l-a câștigat în 2024.

Înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, Trump a susținut că tarifele vamale impuse de el asupra importurilor de automobile aduc beneficii economiei americane.