Trump contestă deja alegerile din Alaska, înainte ca acestea să aibă loc. Vrea să blocheze rezultatul, dacă senatorul său pierde

Donald Trump cere invalidarea alegerilor din Alaska dacă senatorul republican Dan Sullivan (foto, dreapta) nu câștigă scrutinul. Foto: Hepta / Getty Images

Administrația Trump a intentat "preventiv" un proces prin care cere blocarea validării rezultatului la alegerile midterm din Alaska pentru Senatul SUA , în cazul în care senatorul republican în funcție, Dan Sullivan, pierde această cursă electorală. Un eșec al republicanilor în Alaska ar putea schimba raportul de forțe din Sena, notează CNN.

Acțiunea reprezintă cea mai recentă tentativă a administrației Trump - prin intermediul Departamentului de Justiție - de a se implica în organizarea și administrarea alegerilor, încălcând prevederile Constituției, care atribuie guvernului federal un rol minim în mecanismul electoral.

În plângerea Departamentului de Justiție se afirmă că un candidat pe nume Daniel J. Sullivan - altul decât republicanul Dan Sullivan - ar putea crea confuzie în rândul alegătorilor. Instanța este chemată să ia în considerare amânarea certificării rezultatelor dacă senatorul republican pierde alegerile de pe 3 noiembrie.

Lupta pentru controlul Senatului se duce în Alaska. În arenă, Dan S. Sullivan și Daniel J. Sullivan

Potrivit CNN, lupta politică pentru controlul Senatului s-ar putea decide în Alaska, unde senatorul republican Dan S. Sullivan și democrata Mary Peltola sunt într-o cursă strânsă. Democrații trebuie să obțină un câștig net de patru mandate în noiembrie pentru a prelua controlul Senatului. Alaska este unul dintre statele cu congresmeni republicani în care democrații speră să schimbe raportul de forțe.

Prezența celuilalt "Sullivan" în cursa electorală a făcut deja obiectul unor acțiuni în justiție: republicanii îl acuză pe acesta că a intrat în competiție pentru a diviza voturile și a-i induce în eroare pe alegători.

Daniel J. Sullivan este republican înregistrat, însă autoritățile electorale ale statului l-au înscris pe buletinul de vot fără afiliere la un partid. Pe de altă parte, senatorul Dan J. Sullivan este identificat pe buletinul de vot drept "republican înregistrat" și "senator în funcție".

La alegerile primare, Dan Sullivan a obținut 68.726 de voturi. Daniel J. Sullivan a obținut 4.107 voturi.

Președintele Donald Trump a indicat la începutul acestei săptămâni că administrația sa ar putea lua măsuri legale în legătură cu această situație. El s-a plâns într-o postare pe Truth Social că prezența unui al doilea Dan Sullivan pe buletinul de vot echivalează cu o fraudare a alegerilor.

"Este ridicol că instanța nu a oprit această ESCROCHERIE. Chiar și 1, 2 sau 3% pot face diferența. Analizăm opțiuni juridice puternice pentru a-l elimina de pe buletinul de vot pe fraudulosul Daniel J. Sullivan Jr. și pentru a-i trage la răspundere, în numele dreptății și echității, pe democrați pentru amestecul lor în alegeri", scris Trump.

El a abordat subiectul în această lună, la un miting electoral în Wasilla.

"Este pur și simplu fraudă. Au găsit un tip pe nume Dan Sullivan. L-au pus să candideze ca să creeze puțină confuzie", a insistat președintele.

În plângerea Departamentului de Justiție sunt invocate prevederi dintr-o lege federală care stabilește limite și reguli pentru procedurile statelor privind înregistrarea alegătorilor și care protejează "integritatea procesului electoral".

"Statele Unite suferă un prejudiciu atunci când certificarea rezultatelor alegerilor pentru o funcție federală este afectată de o candidatură neserioasă, deoarece acest lucru subminează încrederea în componența și funcționarea guvernului federal", se afirmă în documentul depus la instanță.

Cum ajuns Daniel J. Sullivan să candideze pentru Senat în Alaska, deși a pierdut alegerile primare

În cadrul sistemului electoral din Alaska, primii patru candidați din alegerile primare, indiferent de partidul din care fac parte, se califică pentru scrutinul legislativ.

Pe buletinul de vot, alegătorii pun candidații în ordinea preferințelor. Dacă niciun candidat nu obține majoritatea voturilor, sunt luate în calcul și celelalte opțiuni, conform clasamentului.

La fiecare etapă a numărării voturilor, candidatul cu cele mai puține sufragii este eliminat, iar voturile sale sunt redistribuite către candidatul plasat cel mai sus în preferințele alegătorilor respectivi, dintre cei rămași în cursă. Procesul continuă până când este desemnat un câștigător.

Departamentul de Justiție insistă pe scenariul în care alegătorii nu îl includ în clasament pe senatorul Dan Sullivan sau îl plasează pe Daniel J. Sullivan înaintea acestuia. În cazul în care cursa electorală ajunge în etapele suplimentare de numărare, voturile candidatului cu nume asemănător senatorului ar putea ajunge la candidata democrată.

"Chiar dacă majoritatea locuitorilor din Alaska doresc să voteze pentru senatorul Sullivan, prezența lui Daniel J. Sullivan pe buletinul de vot va duce la victoria lui Peltola", argumentează Departamentul de Justiție.

În iunie, înaintea alegerilor primare din statul federal, Curtea Supremă din Alaska a decis că Daniel J. Sullivan trebuie inclus pe buletinul de vot, după ce Compartimentul electoral al statului îl eliminase.

Când se va ști cine a câștigat alegerile din Alaska

Autoritățile electorale din Alaska urmează să înceapă procesul de numărare a voturilor preferențiale pe 18 noiembrie, la mai bine de două săptămâni după ziua alegerilor, după expirarea termenului-limită pentru sosirea buletinelor de vot din străinătate.

Dosarul plângerii bazate pe existența celor doi candidați Sullivan a fost repartizat judecătoarei Sharon L. Gleason, numită în funcție de președintele Barack Obama.

Ben Ginsberg, avocat specializat în drept electoral și fost consilier principal al Comitetului Național Republican în materie de alegeri, crede că există numeroase motive juridice pentru care o instanță federală ar fi înclinată să respingă solicitarea administrației Trump.

Ginsberg a remarcat, de asemenea, că acest dosar a fost inițiat de structuri conduse de persoane numite politic la Washington și care în mod obișnuit nu coordonează astfel de litigii.