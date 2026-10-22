Republicanii lui Trump primesc o lovitură neașteptată înainte de alegeri: Familia Bush susține candidatul democrat într-un stat-cheie

2 minute de citit Publicat la 00:04 22 Oct 2026 Modificat la 00:05 22 Oct 2026

Barbara Bush, fiica fostului președinte George W. Bush, ar fi făcut o donație pentru campania lui Talarico. FOTO: Profimedia Images

Tensiunile din tabăra republicană din SUA ies din nou la iveală înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Doi membri ai uneia dintre cele mai emblematice familii politice ale Partidului Republican, familia Bush, au decis să-l susțină pe candidatul democrat James Talarico în cursa pentru Senatul SUA din Texas.

Într-un stat dominat de republicani, unde Talarico se află umăr la umăr cu republicanul Ken Paxton, sprijinul familiei Bush ar putea conta într-o competiție strânsă. Totodată, această opțiune evidențiază divergențele dintre republicanii tradiționali și tabăra președintelui Donald Trump, potrivit BBC.

Barbara Bush, fiica fostului președinte George W. Bush, ar fi făcut o donație pentru campania lui Talarico, în timp ce unchiul ei, Neil Bush, a declarat că îl susține pe candidatul democrat.

Candidatul republican, Ken Paxton, a învins în alegerile primare un rival susținut de nepotul lui Neil Bush, astfel că susținerea acordată democratului ar putea fi interpretată de critici drept o răzbunare politică.

Cu toate acestea, familia Bush ar putea influența o parte dintre alegătorii republicani nemulțumiți la scrutinul de luna viitoare. Niciun democrat nu a mai câștigat un loc în Senatul SUA reprezentând Texasul din 1988.

Cursă electorală strânsă

Sondajele de opinie îi arată pe Paxton și Talarico umăr la umăr înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, care vor decide care partid va controla Congresul.

Neil Bush a declarat că i se opune lui Paxton din cauza eforturilor acestuia de a-l ajuta pe președintele Donald Trump să conteste rezultatul alegerilor din 2020, pierdute în fața lui Joe Biden.

Într-o postare publicată marți seara pe Facebook, Neil Bush a scris că a votat pentru Talarico, odată cu începerea votului anticipat.

„Votul meu a fost motivat de două lucruri: profunda îngrijorare cu privire la activitatea lui Ken Paxton și admirația sinceră pentru caracterul și principiile pe care le văd la James Talarico”, a scris Neil Bush pe Facebook.

Om de afaceri care nu a deținut niciodată o funcție publică, Neil Bush este cunoscut pentru rolul său de director al instituției financiare Silverado Savings and Loan în momentul prăbușirii acesteia, în 1988, faliment care i-a costat pe contribuabili peste un miliard de dolari.

Între timp, documentele privind finanțarea campaniilor electorale arată că Barbara Bush a făcut o donație pentru a-l sprijini pe Talarico.

Supraviețuitor al mai multor scandaluri politice, Paxton a fost pus anterior sub acuzare în cadrul unei proceduri de destituire inițiate de colegii săi republicani din legislativul statului Texas.

De asemenea, el a învins în alegerile primare un contracandidat, George P. Bush, fiul lui Jeb Bush.

Relația familiei Bush cu Trump a fost complicată încă din 2016, când acesta l-a învins pe Jeb Bush, fost guvernator al Floridei, în cursa pentru desemnarea candidatului republican la alegerile prezidențiale.

Fostul președinte George H. W. Bush l-a numit anterior pe Trump „un flecar lăudăros” și a confirmat că votase pentru democrata Hillary Clinton la alegerile din 2016.

Fiul său, George W. Bush, pe care Trump l-a criticat în repetate rânduri pentru declanșarea războiului american din Irak, a formulat la rândul său critici voalate la adresa lui Trump.

Înainte de alegeri, democrații au un avantaj de 10% în fața republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, în contextul nemulțumirii tot mai mari a americanilor față de Donald Trump, a cărui rată de aprobare a coborât la un minim record de 32%.