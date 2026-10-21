CNN: Democrații au un avantaj de 10% în fața republicanilor înaintea alegerilor din SUA. Trump, la un minim record de popularitate

Rata de aprobare a lui Trump a coborât la un minim record de 32%. Foto: Getty Images

Democrații au un avantaj de 10% în fața republicanilor înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, în contextul nemulțumirii tot mai mari a americanilor față de Donald Trump, a cărui rată de aprobare a coborât la un minim record de 32%. Potrivit unui sondaj CNN, peste trei sferturi dintre alegători consideră că scrutinul din noiembrie este o ocazie de a schimba lucrurile la Washington, deși mulți se îndoiesc că o victorie a democraților ar îmbunătăți semnificativ situația țării.

Rata de aprobare a lui Trump a coborât la un minim record de 32%, iar alegătorii își exprimă nemulțumirea generalizată atât față de economie, cât și față de situația țării, la aproape doi ani de când republicanii dețin controlul asupra guvernului federal. Aceste sentimente dezavantajează Partidul Republican în efortul său de a-și păstra controlul asupra Congresului.

Avantajul democraților, de 49% la 39% în rândul alegătorilor înregistrați la nivel național, este cel mai mare înregistrat de sondajele CNN din perioada imediat anterioară alegerilor din 2020. Acesta se bazează pe diferențe mari în rândul unor categorii care susțin în mod tradițional Partidul Democrat, precum alegătorii de culoare (care îi preferă pe democrați cu o diferență de 70 de puncte procentuale), alegătorii latino-americani (+40 de puncte), femeile (+21) și adulții tineri (+31), precum și pe un avantaj considerabil în rândul alegătorilor independenți (+15) și al celor care spun că sunt extrem de motivați să voteze (+18).

Chiar și cu aceste avantaje semnificative, amploarea câștigurilor pe care le-ar putea obține Partidul Democrat ar putea fi limitată de redesenarea circumscripțiilor electorale și de numărul mare de curse electorale competitive din zone favorabile republicanilor.

Dacă democrații ar obține un avantaj de 10 puncte procentuale în votul popular la nivel național, acesta ar reprezenta o schimbare de aproximativ 13 puncte procentuale față de votul popular la nivel național pentru Camera Reprezentanților din 2024. Însă nici măcar o schimbare atât de mare nu s-ar traduce neapărat în câștiguri electorale în fiefurile profund republicane, întrucât multe dintre campaniile competitive din acest an se desfășoară în zone în care Trump a câștigat cu diferențe de două cifre.

Avantajul democraților s-a menținut în ultimul an, iar diferența a crescut în sondajele recente, în condițiile în care preocupările legate de costul vieții rămân principala problemă pentru alegători, iar rata de aprobare a lui Trump a atins minime istorice într-un sondaj după altul. Aproximativ șase din zece alegători afirmă în acest an că votul lor la alegerile de la jumătatea mandatului va transmite un mesaj despre Trump, iar, cu un raport de doi la unu, acesta va fi un mesaj de opoziție, nu de susținere.

Democrații îi devansează pe republicani cu 46% la 37% în rândul alegătorilor înregistrați care consideră economia principala lor preocupare. De asemenea, democrații sunt văzuți drept partidul mai capabil să gestioneze economia și costul vieții. Totuși, aproximativ trei din zece alegători, la nivel general, spun că niciunul dintre partide nu ar gestiona bine aceste probleme, iar o proporție similară consideră că niciunul nu are prioritățile potrivite.

În urma preocupărilor economice, corupția din guvern (19%) și starea democrației americane (18%) sunt singurele alte probleme menționate de peste 10% dintre alegători drept principala lor preocupare. Aproximativ patru din zece alegători afirmă că niciunul dintre partide nu ar gestiona mai bine corupția, iar dintre cei care au o preferință, un ușor avantaj revine democraților.

Trump se confruntă cu un peisaj politic diferit față de primul mandat

Rata de aprobare a lui Trump din sondaj a atins un nou minim, cu un punct procentual sub precedentul record, și este cu șapte puncte procentuale mai mică decât înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 2018. Proporția celor care aprobă ferm modul în care își exercită funcția prezidențială este de numai 13%, în scădere cu 17 puncte procentuale față de perioada ultimelor alegeri de la jumătatea mandatului organizate în timpul președinției lui Trump.

Americanii evaluează activitatea lui Trump într-un peisaj politic foarte diferit de cel de acum opt ani. În toamna lui 2018, o majoritate de 55% din populație considera că lucrurile mergeau, în general, bine în SUA, iar 69% apreciau că situația economică era bună. Cu câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din 2026, aceste procente au ajuns la 30%, respectiv 26%.

În 2018, economia era un punct forte pentru Trump: majoritatea alegătorilor aprobau modul în care gestiona acest domeniu, chiar dacă rata sa generală de aprobare era mai mică decât rata de dezaprobare. Acum, economia este factorul care îl afectează cel mai mult.

Ratele de aprobare a lui Trump în privința economiei sunt mai mici decât rata sa generală: 27% aprobă modul în care gestionează economia și doar 23% aprobă modul în care gestionează inflația. Două treimi dintre americani, inclusiv aproximativ o treime dintre republicani, afirmă că politicile sale au înrăutățit situația economică. Și, deși majorități ale populației consideră că Trump a mers prea departe în folosirea puterilor prezidențiale și în supravegherea deportărilor, aproape șapte din zece americani afirmă că nu a mers suficient de departe în încercarea de a reduce prețurile.

Erodarea bazei de susținere a lui Trump

Opoziția democraților față de Trump era puternică și în 2018, când situația economică era mai bună. Însă sondajul sugerează că prăbușirea încrederii în economie a erodat și mai mult baza de susținere a lui Trump pe parcursul celui de-al doilea mandat, lăsându-l în cea mai precară poziție de până acum. Rata de aprobare a lui Trump în rândul republicanilor a atins un nou minim numeric în sondaj, de 74%, în scădere de la 88% în februarie 2025.

Republicanii mai tineri și alegătorii independenți care înclină spre republicani sunt deosebit de nemulțumiți de președinția lui Trump și de situația țării. Aproape patru din zece adulți cu vârste sub 45 de ani care se aliniază republicanilor dezaprobă activitatea lui Trump. De asemenea, aceștia îi acordă evaluări cu aproximativ 20 de puncte procentuale mai mici decât republicanii mai în vârstă în privința economiei, inflației și modului în care își stabilește prioritățile.

Deși alegătorii mai tineri sunt, în general, mai puțin motivați să voteze decât cei mai în vârstă, diferența este deosebit de mare în tabăra republicană: există un decalaj de 29 de puncte procentuale în ceea ce privește motivația puternică de a vota între adulții mai tineri și cei mai în vârstă care se aliniază republicanilor, comparativ cu o diferență de 15 puncte procentuale în tabăra democrată.

Sprijinul pentru Trump s-a erodat și în rândul americanilor albi fără studii universitare, un grup care a reprezentat o componentă centrală a bazei electorale republicane a președintelui. În acest grup, rata de aprobare a lui Trump este mai mică decât cea de dezaprobare: 45% aprobă activitatea sa, în scădere de la 63% la începutul celui de-al doilea mandat. Iar dezaprobarea fermă este acum aproape dublă față de aprobarea fermă în rândul acestui grup (40% față de 22%).

Această atitudine negativă pare legată de preocupările economice. Deși majoritatea adulților albi fără studii universitare aprobă în continuare modul în care Trump gestionează imigrația (53%) și drepturile electorale și integritatea alegerilor (55%), 64% dezaprobă acum modul în care gestionează economia, iar 68% dezaprobă modul în care gestionează inflația.

Alegătorii nu sunt pe deplin convinși nici de democrați

În pofida tuturor sentimentelor negative față de Trump, o proporție considerabilă a alegătorilor afirmă că nu crede că țara ar duce-o mai bine nici dacă democrații ar prelua controlul asupra Congresului. În noul sondaj, 41% dintre alegători spun că situația țării s-ar îmbunătăți dacă democrații ar câștiga în noiembrie, 37% consideră că s-ar înrăutăți, iar 22% afirmă că nu ar exista nicio diferență.

Convingerea că o schimbare a majorității în Congres nu ar schimba prea mult situația țării este deosebit de răspândită în rândul alegătorilor independenți (36% consideră acest lucru), al alegătorilor latino-americani (29%) și al moderaților politici (29%).

Ambele partide continuă să înregistreze un raport net negativ al opiniilor favorabile. Dintre alegătorii care au o părere negativă despre ambele partide, reprezentând 18% din total, 48% îl preferă pe candidatul democrat din circumscripția lor, iar 28% pe candidatul republican. Alți 18% afirmă că nu susțin candidatul niciunuia dintre partide.

Cei care au votat deja îi susțin în proporție covârșitoare pe democrați, cu 70% față de 29%. În schimb, alegătorii care încă nu au votat și care vor fi vizați de campaniile din ultimele zile înaintea scrutinului sunt mult mai împărțiți: 46% îl preferă pe candidatul democrat din circumscripția lor, față de 41% care îl preferă pe cel republican.